Diviš málem teplickým králem: Šanci musím dát i já jako brankář

A pak se za tu hlavu držel; věděl, že porážka 0:1 už zůstane. „Když zahodím tak obrovskou šanci, neomlouvá mě, že jsem brankář. Mělo to skončil gólem,“ vyčítal si Diviš. „Dostal jsem se před Jánoše, vůbec o mně nevěděl, míč jsem měl krásně na hlavu. Chtěl jsem ho dát na zadní tyč, protože vím, že gólman to tam má složité. Chyběl kousek.“

Pro zajímavost: Adam Jánoš překonal Diviše v 1. půli a jeho táta Zdeněk, který tragicky zemřel, je se třemi góly nejlépe střílejícím brankářem české ligy. Jednou skórovali Zlámal, Sňozík, Černý a Kouba.

„Jánošův gól? Trefil to krásně a čistě o zem, chytlo to skluz. Přeběhlo mi tam pár hráčů ve skrumáži, balon jsem viděl strašně pozdě,“ popsal Diviš ránu záložníka z dálky. „Baník měl jednu střelu na branku, pak už nic. My na něm leželi, kombinačně jsme ho přehrávali, bod jsme si zasloužili.“

Místo toho přišla čtvrtá porážka sklářů na Stínadlech. „Jen se Slavií a Spartou se nám to doma nepovedlo, jinak nepamatuji, že by nás někdo drtil. Doma jsme silní. Ovšem za dobrý pocit ze hry si nic nekoupíme, potřebujeme body. Třinácté místo není žádná sláva.“