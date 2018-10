Trefa je dobrá pro sebevědomí, ale jinak k ničemu, trápilo Horu

„Když dáte gól a prohrajete, zamrzí to. Ta trefa je dobrá pro moje sebevědomí, ale jinak je úplně k ničemu,“ štvala Horu porážka 1:2, kterou dokonal parádní trefou v nastavení jablonecký záložník Lukáš Masopust. „Když to nejde, tak to prostě nejde. Ten jeho gól tomu dal korunu,“ ulevil si Hora.

Teplice vyrukovaly na Jablonec s rozestavením 3-5-2, jež má v oblibě nový kouč Stanislav Hejkal, jenže hosté na to byli nachystaní, přečíslovali teplickou defenzivu a po vyrovnávacím gólu Holeše se Hejkal raději vrátil k zažitějšímu systému 4-4-2.

„Nebylo ještě tolik času, abychom nový systém natrénovali. Už to ale vypadalo, že máme nějakou tvář, herní styl, který bude fungovat. Pro mě je to změna k lepšímu, a až se to naučíme, budeme silnější, protože se to těžko brání, když to ty týmy opravdu umějí,“ tvrdil teplický stoper Alex Král.

Porážka v nastavení ho mrzela, střelci však vysekl poklonu. „Bylo to krásně trefené. Ale my jsme to měli v 90. minutě už dohrát na jejich půlce, bohužel se tak nestalo,“ vyčítal si. „I když byl Jablonec silnější na balonu, tak my jsme tam taky měli zajímavé situace, škoda, že jsme je nedokázali využít.“

Teplické trápení tak prozatím nevyřešila ani změna na trenérském postu, po deseti kolech se krčí na 13. místě ligové tabulky.

„Nakoplo nás pohárové vítězství na Vltavínu, ale teď jsme zase dostali ránu v poslední minutě. Takže v Plzni to bude dost těžké,“ vyhlíží Král s obavami příští bitvu na půdě úřadujícího šampiona. „Na druhou stranu, málokdo čeká, že tam vyhrajeme, to může být nějaká naše výhoda. A také Plzeň bude mít v nohách pohárový zápas, takže když budeme hrát náročný fotbal, můžou odejít únavou.“