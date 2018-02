Ljevakovič před duelem v Jablonci: Kdo uspěje, může nahánět nejlepší

„Čeká nás velmi kvalitní soupeř, který je na stejných pozicích jako my. Trápí nás nějaké zdravotní problémy, ale nevypadají závažně.“

Zápas je pikantní i proto, že na jablonecké lavičce zažije obnovenou premiéru bouřlivák Petr Rada, který čtyřikrát v kariéře vstoupil do teplické trenérské řeky. Naposledy před třemi lety, pak působil v Příbrami a loni na jaře ve Spartě, po půlroce restartuje kariéru.

Útok má po rekonstrukci, protože osmigólového Tecla si stáhla Slavia a pětibrankový Mihálik přestoupil do nizozemského Alkmaaru. Novou hvězdou má být jiný produktivní forvard Chramosta, import z Mladé Boleslavi, který to na Teplice umí. Dal jim už pět gólů.

„Chramosta je kvalitní útočník a asi by mu ta změna měla prospět,“ dumá Rada, který dostal do týmu mimo jiné obránce Pirocha z Plzně či brankáře Hanuše z Jihlavy.

Jablonec je v ligové tabulce osmý, jen o dva body za šestými Teplicemi. Kdo uspěje, může nahánět nejlepší. „Jsme na pozici, ze které pořád máme nějakou šanci hrát o pohár. Pokud ta možnost je, tak za tím půjdeme, i když to bude těžké. Uděláme všechno pro to, abychom zůstali co nejdéle ve hře,“ slíbil v klubové televizi teplický kapitán Admir Ljevakovič.

Bez ofenzivního motoru Filla a defenzivní záchranné brzdy Šušnjara vstupují Teplice do jara, ale uzdravil se záložník Hora a klub sehnal stopera Čmovše z Mladé Boleslavi, záložníka Shejbala z Hradce Králové a Uruguayce Diaze.

„Odchod Filla je pro nás velkou ztrátou. Uvidíme, až liga začne, jestli se to ukáže, nebo ne. Na druhou stranu je velkým plus, že se uzdravil Kuba Hora a že vypadá dobře. Věříme, že to bude ten starej dobrej Hora,“ přeje si záložník Ljevakovič. „Na hřišti se zkrátka ukáže naše síla a šance na boj o poháry.“

Teplice vyhrály jediný z posledních osmi vzájemných ligových soubojů s Jabloncem, avšak minulé dva vyústily v remízu; ta podzimní byla 1:1, za domácí skláře tehdy vyrovnával Fillo z penalty.

„Asi to nebude hezký zápas, bude se hrát na zmrzlém hřišti, spíš to bude bojovný fotbal, nic pěkného,“ myslí si teplický záložník Alois Hyčka. Pokud chce jeho tým atakovat Evropu, musí bodovat i venku; u soupeřů získal jen pět z podzimních 23 bodů.