Velká výměna: Urma jde do Hradce Králové, Shejbal do Teplic

Oba hráči se v pondělí představili ve svých nových klubech, Urma v Hradci trénoval, Shejbal pózoval s dresem, který bude od jara oblékat. „Jsme přesvědčeni, že tahle výměna splní to, co od ní čekáme. Oba hráči, shodou okolností oba levonozí a oba stejný ročník narození, potřebovali nový impulz,“ uvedl sportovní ředitel hradeckého klubu Pavel Krmaš. „Oběma navíc v létě končila smlouva, takže si myslím, že to je výhodný transfer pro obě strany,“ doplnil ho teplický kolega Jakub Dovalil.

Urma je odchovancem Teplic, odkud pouze hostoval v Sokolově. Zatím nastoupil do 14 ligových duelů, ale v této sezoně si zahrál v jediném. Se Zlínem stihl odehrát jen jeden poločas, než šel ze hřiště. Nejčastěji nastupoval v minulém ročníku, kdy střídal post levého beka a levého záložníka.

Jan Shejbal (vpravo) odešel z Hradce Králové do Teplic.

„Je to poctivý, pracovitý hráč, bojovník, který nechce prohrávat, takových není v týmu nikdy dost,“ uvedl trenér hradeckého týmu Karel Havlíček. Urma by to měl poprvé v hradeckém dresu potvrdit už zítra či pozítří na pražském Vyšehradě, kde budou Hradečtí hrát zápasy finálového turnaje zimní Tipsport ligy.

Prvním bude zítřejší semifinále s Bohemians 1905, druhým podle výsledku čtvrteční duel o konečné umístění. „Čekají nás dva zápasy ve dvou dnech, v nichž se hráči kádru prostřídají,“ poznamenal hradecký trenér.