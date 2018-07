Můžeme být v horní půlce ligy, věří po letní přípravě v Teplicích

Hošek na stoperu, další navrátilec Moulis na pravém křídle, na levém Estonec Luts. Všechny posily vyběhly od úvodu zápasu. V brance začal Diviš. „Jedničku jsem ještě neurčil, udělám to v týdnu.“

Otazníky jsou kolem útočníka Vaněčka, od ledna je hráčem Hearts, skotský klub se ho však snaží vykoupit už nyní. „Momentálně je tady, zatím nic jiného neřešíme. Hrál v 1. půli a uvidíme, jak to bude v Příbrami,“ netuší Šmejkal.

Skóre poslední přípravy otevřel právě Vaněček, navýšil Kučera a uzavřel kuriózní vlastní gól brankáře Belaně, jehož do zad nastřelil spoluhráč. „Generálka úspěšná, jsme pozitivní,“ tvrdil útočník David Vaněček, který týmu věří: „Máme asi výhodu, že jsme nějaký čas pohromadě. Známe se, víme, co jeden od druhého čekat. Když budeme plnit pokyny, proměňovat šance a hrát vzadu dobře, můžeme se pohybovat v první půlce tabulky.“

Už to bude bez matadora Rezka, který je zpátky v Příbrami. „Honza už nedostával dost prostoru, sám to špatně snášel, pro něj to bylo vysvobození. Klub mu vyšel vstříc a vrací se tam, kde se mu dařilo. Kdyby Příbram nespadla, ani by podle mě do Teplic nešel. Teď mu přeju hodně štěstí, tedy kromě prvního zápasu,“ usmál se Vaněček.

V přípravě Teplice nenarazily na celek z nejvyšší soutěže, pětkrát vyhrály (Sokolov 3:0, Litoměřicko 6:0, Loko Lipsko 6:0, Jihlava 1:0, Táborsko 3:0), jednou ruply (Ústí 1:2). Dvakrát skórovali Kučera, Žitný, Diaz, Trubač, Červenka a Šup, který však už odešel do Ústí.

„V létě jsme chtěli vítězit. Na jaře se nám to povedlo jen třikrát, proto taková skladba soupeřů,“ osvětlil Šmejkal. „Ale moje zkušenost je taková, že žádná příprava mistrovský zápas nenahradí.“