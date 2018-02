Šéf fotbalových Teplic: Cílem je Evropa, ale bez Filla to bude složitější

Teplice obnoví přípravku a vybudují umělý povrch Až se zima zeptá, co fotbalové Teplice dělaly v létě, odpoví jí: umělý trávník. Nejde o jedinou novinku, kterou ligoví skláři chystají, mezi další patří obnovení přípravky či dokonalá data z historie. Zastaralý umělý povrch Teplice limituje, v zimě jezdí za přípravou jinam. A aby se mohly stát klubovou akademií, která bude navazovat na Regionální fotbalovou akademii, kvalitní zimní povrch je podmínkou. „Naše umělá tráva nevyhovuje rozměrově ani kvalitou. Nový povrch poslední generace by měl být vybudovaný do konce prázdnin,“ sdělil teplický ředitel Petr Hynek. Skláři městu předložili několik návrhů, aby se na výstavbě podílelo, tím by se dosáhlo na státní podporu. „Nabídli jsme, že bychom peníze spláceli, ale město všechno odmítlo. Slibují, pak to vyčpí, objeví se komplikace. Vztah mezi námi je neuspokojující. Teplice se k nám chovají hodně špatně ve srovnání s jinými městy, to je náš handicap vůči ostatním klubům,“ míní šéf představenstva Pavel Šedlbauer. „Mládež nás stojí 10 milionů korun, dostáváme 1,5 milionu, na daních odvedeme 360 tisíc.“ A teplická mládež se ještě rozroste. „Po dlouhé době budeme sami zajišťovat už ty nejmenší od přípravek. Zatím děti od 6 do 11 let procházely partnerským klubem Junior Teplice, teď přejdou pod naši hlavičku a pod naše trenéry,“ informoval Hynek s tím, že v květnu se chystá na hlavní ploše Stínadel velký nábor. Na malé, severní tribuně už nejsou sedačky, protože byla v havarijním stavu. Rekonstruuje se. „Ale zastřešení stavět nebudeme.“ Zato dějiny FK Teplice nově zastřeší historická sekce na klubovém webu, kterou zpracovává fanoušek a historik teplického fotbalu Pavel Nohál. „Žádný klub v Čechách se nebude moct pochlubit tak detailními informacemi, jaké nabídneme my,“ pyšní se Hynek.