Padne Šmejkal? S Opavou hrůza! Budeme to řešit, oznámilo vedení Teplic

Po teplické fotbalové nudě v Brně se otřásá pozice trenéra Daniela Šmejkala. Vedení sklářů se po sobotní porážce s nováčkem Opavou 0:2 v jejím brněnském azylu chystá proti úpadku zasáhnout.

„Vedení klubu chápe rozhořčení fanoušků a neuspokojivou situací se bude zabývat na úterním mimořádném jednání představenstva,“ stojí na klubovém Facebooku.

A podle všeho bude v řešení trenér. Pod Šmejkalem mužstvo v kalendářním roce 2018 vyhrálo jen čtyři ligové zápasy. Herní projev má k ideálu daleko, žlutomodří v devíti kolech aktuální sezony získali jen devět bodů a jsou dvanáctí, což by po základní fázi znamenalo jen boj ve skupině o udržení. „Naše současné umístění v ligové tabulce je smutné,“ netají ředitel klubu a člen představenstva Petr Hynek.

Pokud při řešení trenérské otázky dojde ke Šmejkalovu odvolání, což je pravděpodobné, nabízí se kromě angažování trenérů odjinud i varianta s Jakubem Dovalilem na lavičce. Na Stínadlech působí coby sportovní ředitel, dříve trénoval mládežnické reprezentace.

„Chceme neutěšenou situaci řešit, ve hře je všechno možné, třeba i pokuty, ale konkrétnější zatím nebudu,“ uvedl včera Hynek. „Na úterním jednání představenstva budou trenér i sportovní ředitel, kteří tam bývají na každém hodnocení zápasu.“

A rozhodně si vyslechnou ostrou kritiku za propadák s Opavou, který rozhodly góly Smoly po centru do vápna a Jursy po přízemní střele zpoza pokutového území.

„Ostuda. Z naší strany přátelák! Opravdu,“ hřímal Hynek. „Cítím zklamání a naštvání, protože jsme na bránu vystřelili, co si pamatuju, snad jen jednou někdy v 70. minutě. Hrozné. Bez bojovnosti, v chůzi, bez nasazení a bez vůle.“

Šmejkal tvrdil: „Z prvního centru jsme inkasovali, pak byla Opava lepší, nedokázali jsme najít cestu do vápna. Ve 2. půli jsme byli trochu aktivnější na míči, ale Opava dobře bránila a my nebyli vůbec nebezpeční. Snažili jsme se dobývat branku, měli jsme jednu standardní situaci a jednu šanci, to je strašně málo.“

Předchozí domácí vítězství 2:1 nad Karvinou, které Šmejkala udrželo na lavičce, mělo punc šťastného. „I hráčům v kabině jsem v sobotu říkal: sice jsme dali Karviné krásné góly, ale výkonově to byla mizerie,“ nešetřil je Hynek. Co představenstvo vymyslí, aby tým probralo do středečního poháru s Vltavínem a nedělní domácí ligy s Jabloncem?