Naše hra není úplně učesaná, uznává teplický obránce Vondrášek

„Hra není úplně učesaná jako loni,“ nezapírá bek Tomáš Vondrášek, přestože jeho tým o víkendu jako první v lize obral o body rozparáděnou Plzeň. Na Stínadlech s ní uhrál bezbrankovou plichtu.

„Do tabulky je to sice pořád jen bod, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že je remíza jako remíza. S rozjetou Plzní je ten bod cennější.“

Fyzicky prý těžší utkání letos nezažil, data jeho slova potvrzují. Teplice toho v lize naběhaly v 15. kole nejvíc: celkem 117,5 kilometru, z toho 1,8 kilometru sprintů. „Plzeň má kádr jak blázen, čekal bych od ní v závěru větší tlak. Ale my jsme nebyli pasivní a nedovolili jsme jí to, takže to bylo i naším dílem.“

Jaká změna oproti předešlému zápasu, kdy Teplice selhaly na půdě tehdy posledního Brna. Ač hrály přesilovku, ztroskotaly 0:1. „Venkovní zápasy, to je to, co nás tlačí. Neřekl bych, že u soupeřů hrajeme úplně špatně, ale body nevozíme a nemůžeme se o venkovní zápasy opřít, což je obrovská škoda,“ mrzí Vondráška žalostná statistika.

Kdyby se počítala jen domácí tabulka, Teplice by se rvaly o poháry; jsou v ní čtvrté s 18 body hned za Plzní, Olomoucí a Slavií. Jenže ve venkovním žebříčku by to bylo skoro na padáka: 2 body a 13. místo.

„Doma zápasy zvládáme. Byl náš cíl z Teplic udělat nedobytnou tvrz. Aby týmy, co přijedou, věděly, že to u nás nebudou mít lehké. A když jsme někdy doma nehráli úplně kvalitně, urvali jsme to silou a tím, že jsme si za tím šli, dali jsme pár gólů v závěrech zápasů.“

V celkovém pořadí jsou před posledním zápasem roku, sobotním na Dukle, Teplice osmé. „Boj o Evropu sledujeme zpovzdálí,“ lituje Vondrášek. „Chceme se pohybovat výš, nikdo nejsme spokojený, loni jsme na sebe ušili bič. Ale taky pozor, týmy ze spodku se tlačí nahoru.“