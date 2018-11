Do červených míst absolutně nepatříme, tvrdí teplický Trubač

„Ale já pořád tvrdím, že tento tým má takovou sílu, že absolutně nepatříme na konec tabulky, do červených míst. Tam být nechceme. Herně nám to docela jde, tak doufám, že i bodově už to bude jen lepší,“ nevěší hlavu teplický záložník Daniel Trubač.

Na Julisce odehrál 55 minut a dostal se do několika slibných šancí. „Začátek od nás nebyl až tak špatný, oni si moc šancí nevypracovali. Na druhou stranu já měl dvě tři, jednou jsem trefil i tyčku. Kdybych to dal, zápas by se odvíjel úplně jinak,“ mrzelo Trubače v rozhovoru pro klubový web.

Jenže místo toho, aby šly Teplice do vedení, tak inkasovaly gól od Djuranoviče a druhý poločas ovlivnila dvě vyloučení. Zápas předčasně skončil pro Jindráčka i Jeřábka.

„Byla to naše nedisciplinovanost, na můj vkus jsme faulů měli až dost. I v deseti gól dokážeme vstřelit, ale v devíti už je těžké presovat, zvlášť ve druhém poločase, kdy už není moc sil. Ale za to, co kluci předvedli ve druhé půli, zaslouží obdiv. Vždyť jsme i v devíti mohli vyrovnat!“

Jenže Teplice nevyrovnaly a starostí jim přibylo. V pátek je čeká další klíčová bitva, na Stínadlech vyzvou Liberec.