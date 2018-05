Teplické bilancování: Transfery se nepovedly Potřebujeme býka jako Fillo

„Podzim vůbec nebyl špatný, ale s jarem nemůžeme být spokojení. Nepovedlo se nám, moc bodů jsme nezískali. Závěrečné tři prohry k tomu patří, i když dvě byly se Slavií a Plzní,“ bilancoval kouč Daniel Šmejkal poté, co Teplice v sobotu rozpárali sešívaní 0:3. Od sestupu měli jeho muži odstup pouhých čtyř bodů!

Proč jste na podzim nenavázali?

V zimě nám odešli klíčoví hráči záložník Fillo a stoper Šušnjar a transfery dovnitř se nám tolik nevyvedly. K tomu jsme ještě měli velkou marodku. Před prvním mistrákem nám vypadli Jeřábek s Vondráškem a problémy měli i jiní hráči. Když se uzdravili, dokázali jsme uspět se Spartou a vyhrát v Liberci, což byly důležité body ke klidu. Ale bohužel na nás padly stopky za žluté karty a další zranění, třeba Král chyběl. Sezonu jsme bodově neodehráli tak, jak jsme si představovali, to je pro nás zklamání.

Ukázalo se, že kádr není široký?

Tohle je situace, o které víme dlouhodobě, snažíme se ji řešit. Věříme, že teď máme dostatek času a vyřešit se nám to podaří.

První posilou je estonský reprezentační levý záložník Siim Luts. Co od něj očekáváte?

Je to levonohý dynamický hráč, který má velmi dobrou individuální techniku, centry i zakončení. Když přišel do Bohemians, podával velmi kvalitní výkony, teď se nedokázal prosadit. Známe ho a věříme, že ho oživíme a hodně nám pomůže.

Byli jste málo nebezpeční, takže na tom musíte zapracovat?

Chybělo nám trošku víc energie a rychlostních parametrů směrem dopředu. Na to se budeme snažit zareagovat. A budeme věřit, že hráči, kteří jsou momentálně zranění, budou v pořádku. Jsme rádi, že se po desetiměsíční absenci vrátil na trávník Kuba Hora, ale zase nám vypadl jiný krajní hráč Lojza Hyčka.

Dostali jste o 15 gólů víc než v minulé sezoně, proč?

To nás netěší, defenziva je základ. Ale když nehrajete dobře do ofenzivy a nejste nebezpeční, obrana je přetížená. A pak branky i dostáváme. Vloni jsme odehráli třicet utkání v obraně s jedinou změnou, teď jsme v ní měli vynucené personální rošády a bylo to znát.

Jak žalostné jaro a pouhé dvě výhry prověřily charakter týmu?

Jednoduché to nebylo. Jsem tady rok a půl a byli jsme zvyklí poměrně vítězit. Teď přišla tahle situace, která je dost nepříjemná. Ale všechno špatné je k něčemu dobré, určitý obrázek jsme si udělali a víme, že po odchodu Martina Filla do Ostravy, který byl takový býk, potřebujeme posílit i o tuhle složku.

Zůstanou talenti Král a Žitný, kteří podávali výborné výkony?

To je v sezoně obrovsky pozitivní. Alex Král navázal na podzimní část, i když v závěru byl zraněný. Podařilo se zapracovat Patrika Žitného, při svém nástupu vstřelil čtyři branky a pomohl nám k důležitým bodům. Věříme, že zůstanou, momentálně nemáme signály o jejich odchodu. Doufáme, že zase zesílí, nasbírají další zkušenosti a zapojí se do toho, abychom byli ještě silnější.

Udržíte střelce Vaněčka? Sám se k tomu vyjádřit nechtěl.

Má u nás ještě profesionální smlouvu, o zásadní lukrativní nabídce nevím. Zatím je náš hráč. A odchody? Momentálně se to řeší, půjde spíš o hráče na kraji kádru, kteří chodili hrát za juniorku.

Co vás teď čeká?

V neděli bylo poslední setkání s hráči, sejdeme se 14. června.