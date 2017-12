Fillo a Plzeň? Nic oficiálního, říká teplický trenér Šmejkal

Rezek: Venku jsme mohli uhrát víc Stačila jediná výhra venku a podzim fotbalových Teplic už není tak šedivý, jak se jevil ještě před derniérou. Skláři v posledním zápase roku dobyli Duklu 2:0 a přezimují hned za elitní prvoligovou pětkou, na pohárovou Evropu ztrácejí sedm bodů. „Už před bitvou na Dukle jsme si říkali, že ten zápas určí, jestli podzim budeme hodnotit pozitivně či negativně. Kdybychom neuspěli, tak bychom se v tabulce malinko propadli a určitě by to hodnocení nebylo tak dobré, jako když jsme to zvládli. Takhle můžeme být spokojení,“ tvrdil v klubové televizi záložník Jan Rezek. K vítězství na Dukle přispěl jednou trefou. „A krásnou!“ chechtal se Rezek, který ve 48. minutě zvyšoval na 2:0, když v ideální pozici trochu šťastně propálil brankáře Filipa Radu. „Měl jsem klasické dvě myšlenky. Nejdřív jsem myslel, že to dám na zadní tyč, v poslední chvíli jsem si to rozmyslel. Nakonec jsem to trefil patou. Ale zaplaťpánbůh to tam propadlo,“ ulevila si letní posila sklářů. Pro záložníka to byl pátý gól v sezoně, stejně jich má na kontě i jeho soutěživý parťák ze středové řady Martin Fillo, který na Julisce skóre zápasu otevřel. „Jsem samozřejmě hrozně rád, že jsem ho dotáhl. On je hrozně soutěživý. Když jsem měl čtyři góly a on mě pak vyrovnal, tak mi to hrozně připomínal. Takže jsem rád, že mu to teď budu moct připomenout já,“ šklebil se Rezek. Teplice na podzim patřily k nejlepším týmům na svém stadionu, jako jediné tu sebraly body i suverénní Plzni, ale venku paběrkovaly. Až na Dukle sérii bez výhry prolomily. „Jsme rádi, že jsme uspěli, protože jsme si říkali, že není možné, abychom celý podzim nevyhráli venku. A konečně se to k nám přiklonilo. Kdybychom přivezli víc bodů ze hřišť soupeřů, byli bychom na tom v tabulce o malinko líp. Na druhou stranu víme, že mančafty kolem nás mají také sílu. S těmi 23 body můžeme být spokojení,“ zopakoval bývalý hráč Sparty, Plzně, Příbrami či kyperské Famagusty.