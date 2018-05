Chybující brankář Grigar: Prý jsme to prodali. I já. Totální nesmysl

Co se stalo?

Chci se omluvit hráčům, trenérům i vedení a hlavně fanouškům, protože zápas jsem pokazil. Od toho se odvíjela celá naše hra i výsledek.



Kromě máchání rukama jste se divákům i klaněl a tleskal. Proč?

Bylo to gesto proti nim. Vadilo mi, že oslavovali každou branku, co jsme dostali. Chápu, že v zápase jsou emoce, já je měl taky.

Které góly si vyčítáte?

Druhý jsem chytit nemohl, čtvrtý taky ne. Při prvním mi míč prošel pod tělem, propadl mi vedle nohy. Jednoznačně jsem to měl čapnout. Při třetím jsem špatně rozehrál.

Nemohl jste za to jen vy, ne?

Beru to na sebe. Tým viděl, že nemá jistotu vzadu.

Nechtěl jste střídat?

Chtěl jsem pomoct, ne odejít. Odčinit to. Nešlo to. Kdyby letěla střela doprostřed, propadne mi mezi nohama. Už jsem byl trošku rád, že­ rozhodčí zápas ukončil. Přitom celý týden super, rozcvička paráda, najednou taková branka... A už se to vezlo, bylo to špatné.

Prohráli jste s posledním a hned se bude spekulovat...

Každý bude spekulovat, ale já mám svědomí čisté. Celý tým. Totálně jsme to pokazili. Vím, že to vypadá blbě, ale tohle bychom si nedovolili.



Tristní výkon jste si vyříkávali s fanklubem i s vlajkonoši ze Sektoru 15.

Začal jsem omluvou, pak jsem rozebíral celý zápas. Všichni víme, že to je ostuda. Slyšel jsem už od fanoušků, že jsme to prodali, že jsem to prodal já. Totální nesmysl! Ať přijdou na trénink, promluvím si s nimi.



Nesvazoval vás návrat do branky místo celkem jistého Diviše? Dostal jste podruhé v řadě šanci.

Už jsem něco odchytal, nebyl to pro mě problém. Tohle byl prostě zápas blbec. Pokazil jsem to, musel jsem si to od fanoušků vyžrat. Beru to. Jednou vás plácají po zádech, teď mi nějakou dobu budou asi nadávat. Jsem s tím smířený, budu to akceptovat.