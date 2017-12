Hyčka řídil první venkovní výhru Teplic. Byl to povedený zápas, liboval si

Teplice navázaly na úspěšné klání proti Plzni, kdy ji jako první v ročníku obraly o body po remíze 0:0. Naopak Dukle skončila dlouhá série domácí neporazitelnosti, kterou letos nepřerušila ani Sparta.

Skončila vaše série bez výhry na venkovním stadionu, naopak Dukle jste utnuli domácí neporazitelnost. Jaké to je?

Je to super. Chtěli jsme to prolomit a venku konečně bodovat naplno. Cílem bylo navázat na domácí zápas s Plzní, kdy jsme podle mě podali velmi dobrý výkon. Řekli jsme si, že budeme hrát z dobře zajištěné obrany a pokusíme se o rychlé brejky. Ze začátku to nebylo jednoduché klání, Dukla hrála velice dobře, dokud byli v jedenácti. Dali jsme gól, poté přišlo vyloučení. Ve druhé půli jsme vedení ještě navýšili, a ačkoliv se hrálo nahoru dolu, tak jsme si to celkem pohlídali.

Dnes to vypadalo, že vás to na pravé straně zálohy hodně bavilo...

Za stavu 2:0 jsme měli asi více držet balon, ale když se před vámi otevře prostor, tak dostanete míč do tahu. Za takové situace jsem tam chtěl vyjet. Nechtělo se mi moc odpočívat, když byl otevřený prostor.

Nejprve měl po vašem centru velkou šanci David Vaněček, poté po dalším pasu skóroval Jan Rezek. Řekl byste, že to byl z vaší strany povedený zápas?

Cítil jsem se dobře už od začátku, takže bych řekl, že to z mé strany bylo povedené utkání. Když se takhle daří, tak se někdy povedou věci, které člověk třeba ani udělat nechce. Jsem rád, že se mi dařilo.

Jaká byla děkovačka s fanoušky? Byla hodně euforická?

Konečně jsme to prolomili a bodovali jsme venku naplno. Fandové za námi jezdili na každý venkovní zápas, za to jim patří velký dík. Bylo to poděkování za to, že nás stále podporovali.

Není trochu škoda, že to byl před zimou poslední mač?

Zas taková škoda to není, protože tohle už není fotbalové počasí. V zimě zapracujeme, abychom takto pokračovali i na jaře. Odpočineme si, posbíráme síly a zase se vrhneme do práce.

Jak se vám hrálo v těchto podmínkách?

Ze začátku to moc příjemné nebylo. Já hraji bez dlouhého termo trička, takže když jsem si po rozcvičce sundal mikinu, tak mi moc teplo nebylo. Když se člověk zahřeje, tak už je to lepší.

Proč nepoužíváte termo tričko?

Nedělá mi to dobře. Hrozně mě to dusí a necítím se vůbec volný. Musím se rozběhat, zahřát a doufat, že mi teplo vydrží. Před utkáním byla nějaká gratulace, ještě minuta ticha, to také moc nepomohlo. Trošku jsem vytuhnul, ale naštěstí jsem se opět zahřál.