Na Spartu jsme si věřili, tvrdil po zápase teplický stoper Král

Jaký to byl zápas?

Všichni jsme podali nadstandardní výkon, snažili jsme se hrát fotbal, kombinovat, nenakopávat míče na vysoké stopery. Plnili jsme to do puntíku a vyplatilo se.

Trenér Hejkal v minulosti působil ve Spartě, byli jste díky tomu na ni lépe připraveni?

Řekl bych, že nám to rozhodně pomohlo. Měli jsme třeba podrobné informace, v jaké sestavě nastoupí.

Teplice uspěly na Spartě po osmi letech. Historická výhra?

Je to super. Jen doufám, že ty výhry teď budou přibývat.

Sparta byla v potížích už před zápasem s vámi. Sázeli jste na to?

Věděli jsme, že jsou v herní nepohodě, ale pořád je to Sparta. Vytvořila si několik slibných šancí, ale podařilo se nám to ubránit a Grigy (brankář Grigar) to fantasticky vychytal.

Během zápasu dávali fanoušci hlasitě najevo nespokojenost s výkonem domácích a požadovali odstoupení kouče Ščasného. Projevilo se to nějak na hráčích Sparty?

Bylo to hodně slyšet na hřišti a myslím, že to ovlivní každého hráče, když na něj fanoušci pískají. Rozhodně jim to nepomohlo.

Čím to, že se najednou Teplicím začalo dařit?

Myslím, že to muselo přijít, už doma s Libercem jsme zvítězili po výborném výkonu a v zápasech předtím jsem taky hráli dobře, i když jsme třeba nevyhráli. Tentokrát se štěstí přiklonilo k nám.

Už během podzimu byl o vás zájem z jiných klubů, odejdete z Teplic během zimní pauzy?

Něco se děje, ale zatím to není tak, že by někdo přijel jednat o smlouvě. Když někam půjdu, tak jedině tam, kde bych měl šanci hrát, což je v mém věku to nejdůležitější. A když nic nepřijde, rád zůstanu v Teplicích. Nic mi tu nechybí, jsem tu vytížený a spokojený.