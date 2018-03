Fotbal na TV Barrandov? Šéf ligy: Ze zájmu jsem nadšený, nabídka ale není

O zájmu společnosti Médea a televize Barrandov o český fotbal ví Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace (LFA), od začátku týdne.

Vysílací práva na českou fotbalovou ligu Už od roku 2014 je vlastní společnost Pragosport, s níž LFA v předchozích letech prodloužila smlouvu až do roku 2020. Pragosport následně přeprodává práva konkrétním televizním stanicím. V současnosti má právo první volby z každého ligového kola O 2 TV. Het ligu vysílá rovněž Česká televize.

„Pan Tvrdík mě kontaktoval textovou zprávou. Dnes jsem se dozvěděl, že ta informace žije svým životem i na internetu,“ uvedl.

Tvrdík ji totiž publikoval na svém twitteru.

Fotbal by se eventuálně mohl objevit na obrazovkách Barrandova v období od léta 2020 do 2024. Do té doby jsou práva zadaná.

Vlastní je společnost Pragosport s platnou smlouvou na další dva roky.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik K serioznim tematum. Zitra predklada vedeni LFA navrh na prodej medialnich prav exklusivne spolecnosti Pragosport na leta 2020/2024 za 150 milionu Kc rocne. Je to totalni ostuda. Predlozime vyssi nabidku ze spolecnosti Medea/TvBarandov. Fotbal pro fanousky. 14 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„My jsme se nicméně současný kontrakt s Pragosportem pokusili otevřít a vylepšit,“ potvrdil Svoboda. Česká liga se totiž od příštího ročníku začne hrát v novém formátu a vedení soutěže chce s vyšším počtem zápasů navýšit i hodnotu práv.

V současnosti Pragosport platí asi 110 milionů korun, podle nové smlouvy by do fotbalu pumpoval za televizní práva údajně až 150 milionů korun a kontrakt by platil i na další období, tedy až do roku 2024.

To se ale nelíbí Jaroslavu Tvrdíkovi, který napsal, že Médea je pro příští čtyřletý cyklus ochotná nabídnout větší částku.

„Já jsem plně k dispozici se o případných nabídkách bavit, ale zatím nic konkrétního kromě smsek a tweetů nemáme. Sice by mě nenapadlo, že by zrovna televize Barrandov mohla vysílat fotbalovou ligu, ale jsem nadšený, že tady vzniká konkurenční prostředí,“ poznamenal Svoboda.

Platit za fotbal, nebo ne?

Pokud Ligová fotbalová asociace s Pragosportem neprodlouží smlouvu, o majiteli práv na další čtyřleté období by se zřejmě rozhodlo ve výběrovém řízení, po němž volá právě i Jaroslav Tvrdík.

„Jedna z možností je, že ty dva roky vydržíme s tím, že pak přijde výrazně vyšší nabídka. Ale jasno chceme mít v řádu několika jednotek týdnů. Kdybychom vypisovali nějaký sofistikovaný tendr, trvalo by to delší dobu,“ uvedl Svoboda s tím, že by případné výběrové řízení museli schválit majitelé klubů.

Jaroslav Tvrdik (Twitter) @JaroslavTvrdik Chceme vyberove rizeni na medialni prava. Porovnejme pomerove prijmy klubu z medialnich a marketingovych prav v CR a ve srovnatelnych zemi. Zavazujeme se fotbal vysilat na neplacenem kanalu a nabizime vice penez pro fotbal nez Pragosport v soucasne nabidce. 7 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Nevadilo by mu, že by práva mohla získat společnost, jež nemá s vysíláním sportovních přenosů žádné zkušenosti.

„Toho bych se nijak dramaticky nebál. Občas se stane, že si televize koupí nějaká práva a i když s tím nemají zkušenosti, po nějaké době se to naučí. Pro mě ta otázka spíš zní, jestli má být fotbal na placených nebo volně šiřitelných kanálech. Já zastávám názor, že pokud lidi nenaučíme zaplatit sto padesát korun měsíčně za fotbal v televizi, tak nemáme šanci ty příjmy zvednout. Přes volně šířenou televizi? Nevím, jak to kdo chce financovat,“ zamýšlí se.

Zato Tvrdík? Ten chce pod heslem „fotbal pro fanoušky“ ligu na neplaceném kanále. Čili na Barrandově.