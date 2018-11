Masopust, Tecl, Kliment. Fotbalisty drtí zranění kolenních vazů

Zpočátku to vypadalo na další povedený zápas. Jablonecký záložník Lukáš Masopust při sobotním utkání Fortuna ligy na Julisce už v deváté minutě vstřelil gól.

Jenže za pár minut jeho radost nahradily bolest a obavy. Při souboji s domácím Jánem Ďuricou v 18. minutě se pětadvacetiletý hráč zranil.

„V souboji jsem naznačil pohyb do středu a Ďurica do mě z boku skočil,“ líčí Masopust. „Bolelo to hodně hned od začátku, takže jsem se trošku bál.“

Zatímco jeho spoluhráči nakonec pražskou Duklu rozstříleli 6:2, Masopust cestoval sanitkou do nemocnice. „Tam mi udělali základní vyšetření, protože se doktor bál, jestli nemám nohu zlomenou. Což naštěstí nebylo,“ oddechl si Masopust. „Druhý den jsem byl na magnetické rezonanci, kde se na to podívali a řekli mi přesnější diagnózu.“

Ta zněla neúprosně: natržený postranní vaz v koleni. Reprezentační záložník v tu chvíli musel odepsat zbývajících pět podzimních prvoligových duelů a tři zápasy Evropské ligy. „Uvidí se, jak se to bude hojit. Ale zhruba čtyři až šest týdnů to zabere,“ mrzí Masopusta.

Těší se, až bude moct pomáhat. Zatím je spíš jako druhé dítě

Zranění, jak už to bývá, přišlo ve špatnou chvíli. Šikovný štírek dosud prožíval parádní sezonu: ve Fortuna lize během třinácti startů nastřílel 4 branky, ke kterým přidal 4 asistence. A jednu gólovou přihrávku zaznamenal i ve třech duelech Evropské ligy.

„S tím se už ale nedá nic dělat,“ krčí rameny Masopust. „Snažím se to brát pozitivně. Zranění k fotbalu patří, a kdybych to měl řešit, tak by to asi bylo špatně. Kdybych se v tom vrtal, tak se utrápím.“

Místo toho, aby hrál či trénoval, bude mít Masopust hodně času, který může věnovat rodině. „Aspoň si více užiji malého a před Vánocemi se vším pomůžu manželce,“ tvrdí.

I když... Na tu dobu si bude muset ještě chvilku počkat. „Jelikož teď nejsem moc pohyblivej, tak jsem druhé dítě v rodině,“ přirovnává se k rok a půl starému synovi Jakubovi. „Manželka už nenosí jen jedno pití, ale rovnou dvě.“

Nutno přiznat, že Masopust měl svým způsobem štěstí v neštěstí. Jeho bývalý spoluhráč z Jihlavy – a později Jablonce – Stanislav Tecl si kvůli zranění kolene nezahraje zřejmě ani na jaře.

Sedmadvacetiletému útočníkovi pražské Slavie se při utkání Evropské ligy v Kodani, do kterého nastoupil po měsíční absenci, obnovily zdravotní problémy. A před týdnem absolvoval plastiku předního zkříženého vazu.

„Bohužel v zápase v Kodani došlo k tomu, čeho jsme se s doktory báli nejvíce. Koleno bohužel nevydrželo,“ uvedl Tecl pro klubový web. „Zranění k fotbalu patří, nemá cenu se teď dívat do minulosti. Doufám, že se dám stoprocentně do pořádku,“ přeje si.

„Se Standou jsme si psali hned, jak se to oběma stalo. Jsme v kontaktu,“ líčí Masopust. „Přeji mu, ať se brzy uzdraví.“

Operaci kolene – v jeho případě už druhou – minulý týden podstoupil také další bývalý útočník FC Vysočina Jan Kliment.