Tecl, muž pro finále. Trefil titul i pohár. A neuráží se, když nehraje

Tecl, slávistický hrdina.

Přitom na podzim střílel góly na hostování v Jablonci. A měl tam zůstat i na jaře, kdyby se v průběhu ledna vážně nezranil jeho konkurent ze slávistického útoku Mešanovič.

Jablonec mu pomohl do formy, na podzim za něj dal v lize osm branek. Teď se nedávným spoluhráčům sedmadvacetiletý útočník „odvděčil“.

„Musím přiznat, že se to ve mně chvilku pralo. Všechny kluky dobře znám, ale takový je prostě fotbal. Teď jsem ve Slavii a dělám maximum pro ni. Do cesty se nám postavil Jablonec a já dělal, co umím, abychom uspěli,“ líčil krátce před středeční půlnocí v útrobách stadionu v Mladé Boleslavi.

Před zápasem se s jabloneckými hráči hecovali, po něm už od Tecla padla jen vlídná slova.

„Kluci prožívají obrovské zklamání, porážky ve finále hodně bolí. Dokážu si představit, jak jim asi je,“ přemítal Tecl. „Říkal jsem, ať jsou v lize aspoň třetí a budou mít Evropskou ligu. Hrají dobře a zasloužili by si ji.“

V pohárovém finále skóroval z podobných pozic, oba góly z malého vápna po centrech z levé strany. „Byly lehké, dával jsem je skoro do prázdné brány. Zásluha celého týmu, dobře jsme ty centry kopali.“

Tecl je v poslední době ve velké formě, v sobotu byl u obou branek v ligovém šlágru proti Plzni (2:0). V poháru to potvrdil.

„Jsou to jen dva zápasy, to zase tolik neznamená. Sezona je dlouhá, já bych byl nejradši, kdybych takové výkony podával každé utkání,“ říkal.

Že je momentálně nejnebezpečnějším útočníkem Slavie, vidí i kouč. Dává mu přednost před kapitánem Milanem Škodou. A to už je co říct.

„Podporujeme jeden druhého. Síla týmu je velká, nikdo není uražený, že hraje ten druhý. Když nehraju já, přeju klukům jen to lepší. Tak by to mělo být.“

Po lednovém příchodu z Jablonce jen paběrkoval, seděl na lavičce, občas střídal na pár minut. V základní sestavě byl dosud jen v Liberci a proti Plzni. A teď ve finále poháru.

„Když jsem přišel, nebylo to ideální, nebyl jsem dobře připravený na fotbal, co chceme hrát. Chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal. Pomalu se to zlepšuje.“

A Slavii vylepšuje sezonu. Triumf v poháru, druhá příčka v lize na dosah, pořád ještě teoretická šance na titul. „Když skončíme druzí, sezona bude úspěšná. Ale čeká nás ještě hodně práce.“

I on osobně si může jaro vyšperkovat. Jen jeden gól mu chybí na nejlepší střelce ligy Michaela Krmenčíka z Plzně.

„Tak tenhle boj vůbec nevnímám. Jsem ve věku, kdy je pro mě důležitější úspěch týmu. Je sice hezký vyhrát individuální trofej, ale týmová je mnohem víc.“