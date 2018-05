Linhart zařídil remízu, Táborsko ani na osmý pokus v derby nevyhrálo

Poprvé to bylo v dubnu před dvěma lety, když srovnával derby na Soukeníku na 1:1. Podruhé v neděli na Střeleckém ostrově. V 82. minutě si naběhl na centr Matěje Mrsiče z pravé strany a v pokutovém území nikým nebráněný zamířil přesně k tyči. Zařídil tím pro svůj celek bod za remízu 1:1.

„Bylo by lepší, kdybychom vyhráli, to je jasné. Nicméně v naší situaci a vzhledem k průběhu zápasu i tenhle bod bereme,“ komentoval po utkání Zdeněk Linhart, který si vzpomněl i na svůj předchozí gól proti českobudějovickému týmu. „Bylo to po podobném průběhu zápasu,“ připomněl.

Stejně jako před dvěma lety i tentokrát českobudějovický tým vedl. Dostal se do vedení v úvodu druhého poločasu, když se po centru Patrika Čavoše prosadil Mashike Sukisa.

„V prvním poločase jsme byli hodně zakřiknutí. Báli jsme se hrát a nakopávali jsme balony, což nesnáším. Na hráčích se projevovalo to, že hrajeme pod tlakem a vzhledem k ostatním výsledkům v soutěži musíme bodovat,“ konstatoval trenér Táborska Roman Nádvorník. „Před druhým poločasem jsme si říkali, že do něj vstoupíme aktivně. Budeme chtít hrát, ale bohužel jsme hned dostali gól,“ dodal.

Domácí Dynamo bylo v první půli skutečně lepším týmem. Kontrolovalo hru. Ve 21. minutě si největší příležitost prvního poločasu připravil Lukáš Havel, jehož hlavičku z brankové čáry vytahoval záložník Martin Kučera. Hosté naopak Jindřicha Staňka v bráně prakticky nevystrašili.

„První poločas byl velice dobrý. Táborsko jsme jednoznačně přehrávali. Hosté se bránili a působili zakřiknutě. Myslel jsem si, že když dáme první gól, tak zápas rozhodneme,“ přidal domácí kouč David Horejš.

Jenže to se mu nesplnilo. Jeho tým sice dal první gól, ale vedení neudržel. Už v 60. minutě měl Aleš Nešický před sebou prázdnou bránu, ale trefil jen stopera Havla. V 82. minutě se pak Táborsko dočkalo. Pro Linharta to byl navíc první gól v sezoně. „Bod je pro nás zlatý v tom smyslu, že jsme měli v plánu získat ze zápasů s Dynamem a ve středu se Žižkovem čtyři body. První část plánu nám tedy vychází,“ konstatoval Nádvorník.

Druhá liga pokračuje v týdnu. Táborsko v důležitém střetnutí o záchranu hostí Žižkov. Situace týmu je hodně vážná. Soupeři na chvostu tabulky začali bodovat a Jihočeši mají v tabulce na 13. místě náskok jen dvou bodů na sestupovou patnáctou pozici. Do konce soutěže chybějí ještě tři kola. Dynamo je v pohodě. Na šestém místě má 40 bodů a ve středu pojede k zápasu do Pardubic.