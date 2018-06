Fotbalisty druholigového Táborska povede do nové sezony trenér Tobiáš

Tobiáš přišel do táborského klubu už v zimě. A jak dokládá šéf táborského klubu Tomáš Samec, už to byl od vedení druholigového týmu záměr. „V zimě dostal Roman Nádvorník prvoligovou nabídku. My jsme s ním měli dohodu už od jeho prvního angažmá u nás před pěti lety, že když se naplní určité podmínky, tak ho pustíme. A ty naplněné nebyly. Proto jsme se dohodli, že když se ve druhé lize zachráníme a nabídka znovu přijde, v létě ho pustíme,“ vysvětloval Tomáš Samec.

A protože odchod trenéra Nádvorníka se zdál být neodkladný, už v zimní přestávce přišel ke staršímu dorostu Kamil Tobiáš s tím, že se časem může posunout výš. A to se také stalo.

Že to nemusí být špatná varianta, to se ukázalo v zimní přestávce v Písku. I tam přešel Rostislav Grossmann od dorostu k mužům a Písku se daří.

Pro realizační tým druholigového mužstva to není jediná změna. Vedle odchodu trenéra Nádvorníka končí i jeho asistent Zdeněk Koukal, který s ním odchází do Karviné. A končí také trenér brankářů Petr Pižanowski. Ten se přesouvá jižním směrem. Bude trénovat v mládežnické akademii českobudějovického Dynama.

„Dostal zajímavou nabídku a rozhodl se jí využít,“ říká Tomáš Samec. O tom, jak bude zbytek realizačního týmu zatím vypadat, ještě neměl Samec jasno. „Určité představy Kamil Tobiáš měl, ale zatím jsme to ještě podrobně neřešili,“ dodal Samec.

Začínal u mládeže Dynama

Čtyřicetiletý Kamil Tobiáš si jako hráč zahrál druhou ligu v celku Prachatic. Jako trenér začínal u mládeže českobudějovického Dynama, kde se postupně dostal až na pozici asistenta trenéra prvního týmu v první lize.

Později odešel k mládeži Příbrami, kde vedl také juniorský tým a i tam byl jako prvoligový asistent. Po loňském lednovém odvolání trenéra Petra Rady, kdy Příbram byla v tabulce beznadějně poslední a měla po podzimu jen osm bodů, tým sice v lize nezachránil, ale bojoval s ním o udržení do posledních kol. Poté ho vystřídal kouč Josef Czaplár a Tobiáš se vrátil k juniorce. Od ledna je u mládeže Táborska.