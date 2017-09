Dali tři góly, ale stejně končí. Táborští Teplice nepřetlačili

Ve druhé lize se uklidnili. O víkendu fotbalisté Táborska porazili Ústí nad Labem, bodově se dotáhli na střed tabulky a připsali si důležité vítězství. A včerejší duel si mohli v klidu užít. Nebyli favoritem a nebyli pod tlakem.

Ve 3. kole poháru přijely na táborský stadion v Kvapilově ulici ligové Teplice. Solidní soupeř, který sice šetřil několik opor, ale jinak nastoupil v silné sestavě, přitáhl i ve všední den na stadion necelou tisícovku diváků. A ti nelitovali.

Už ve 13. minutě skončil míč v soupeřově síti. A tribuna tleskala. Jenže dobře rozjetý zápas Táborsko nakonec v postup do dalšího kola nedotáhlo. Prohrálo 3:4.

Už v sedmé minutě zápasu musel vytáhnout pohotový zákrok domácí brankář Toma, aby podržel svůj tým. A o pět minut později diváci tleskali. Nečekaně. Proškův centr z pravé strany na hranici pokutového území lízl patou záložník Štohanzl a míč vysokým obloučkem zapadl až k tyči branky gólmana Diviše.

Hosté chvilku působili zaraženým dojmem, ale rychle se z inkasované branky oklepali. Ve 22. minutě se proti Vaněčkovi tváří v tvář vytáhl brankář Toma, který o pět minut později kryl i Kučerovu střelu z dálky. Na pokus stejného hráče ve 33. minutě už nedosáhl. A není se co divit, protože po průniku Rezka dostal hráč míč přesně na nohu a na hranici vápna nebyl nikým atakován.

Kdyby pak Zbyněk Musiol dokázal dát prudší hlavičku po centru Jana Štohanzla, možná se Táborsko dostalo podruhé do vedení, ale takhle se skokem k tyči vyznamenal spíš brankář Diviš. A těsně před poločasem si na rohový kop vyskočil Jeřábek a poslal Teplické do vedení 2:1. „Byl to trochu zbytečný gól. Klusák udělal chybu už na půlce. Soupeř pak roh kopl krásně a dostal se do vedení. To byla pro nás první rána,“ vysvětloval po zápase trenér Táborska Roman Nádvorník.

Ta druhá pak přišla hned po přestávce. Táborsko nezvládlo začátek druhé půle a po gólech Krále a Rezka se dostalo vcelku pohodlně do tříbrankového náskoku.

Rozhodnutý zápas zdramatizovali

„Konec prvního a začátek druhého poločasu asi rozhodly. Jinak si myslím, že jsme Teplicím byli vyrovnaným soupeřem,“ říkal útočník Zbyněk Musiol.

Ono se v 52. minutě mohlo zdát, že už je po zápase. Ale nakonec se o postup hrálo až do samého závěru duelu. Táborsko totiž zápas nezabalilo. „A za to musím hráče pochválit,“ dodal Nádvorník, i když se během zápasu mnohokrát rozčiloval. Při rohu v 85. minutě třeba na obránce Klusáka, který podle něj měl být na zadní tyči, aby zakončoval prodloužený centr.

Domácí totiž dokázali během pěti minut srovnat stav zápasu. Nejprve se v 62. minutě prosadil po centru z levé strany Musiol, aby stejný hráč znovu skóroval v prakticky totožné pozici po totožné akci.

Vyrovnání bylo blízko o chvíli později. Po střele Štohanzla brankář Diviš jen vyrazil balon před sebe a mladíčkovi Vozihnojovi chyběl větší důraz k tomu, aby ho dokázal dorazit do branky. „Myslím si, že se za výkon nemusíme stydět. Díky tomu, že jsme hráli až do konce, tak jsme nebyli daleko vyrovnání,“ přidal trenér Roman Nádvorník.

A diváci se tak i proti silnému soupeři mohli bavit až do konce zápasu.

V poháru Táborsko končí. A jižní Čechy mají posledního zástupce. Na jejich hřiště přijede prvoligový Zlín 4. října a domácí se pokusí o zázrak.