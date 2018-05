Tipovali nás na sestup, ale my jsme se udrželi, těší ředitele Táborska

Byl to takový příjemný páteční podvečer. Do Tábora přijelo v posledním kole druhé fotbalové ligy mužstvo z Hradce Králové. Oba týmy měly jistotu záchrany. Nikomu už o nic nešlo. A i přesto si na stadion v Kvapilově ulici našlo cestu osm stovek diváků. Nejen na tuhle sezonu nadstandardní návštěva.

Fotbalisté Táborska měli náročnou a místy dost stresující sezonu. S ročníkem se chtěli rozloučit vítězstvím, ale to se jim nepovedlo. Prohráli 0:2. A upřímně? Nikomu to nevadilo. I když skončili jen jedno místo nad pásmem sestupu, jsou spokojení.

„Mít 33 bodů, tak jsme v jiných sezonách hráli střed tabulky. Je potřeba se na to dívat i z téhle stránky,“ říká výkonný ředitel klubu Tomáš Samec.

Počítám že během celé sezony jste moc klidný nebyl. Užil jste si alespoň poslední domácí zápas, kdy už o nic nešlo?

Já si domácí zápasy obecně moc neužívám. Mám na starost spoustu věcí spojených s organizací. Ale přiznám se, že jsem neměl víc času si zrovna tenhle zápas užít. Byl to závěr první sezony po odchodu pana Smrže, první sezona na novém stadionu. Ale i když jsme ten poslední zápas nezvládli, zvládli jsme celou sezonu a to je nejdůležitější.

Přišlo mi to jako takové pohodové odpoledne. Pěkné počasí, slušný fotbal a na stadion přišlo i v pátek vpodvečer 800 diváků. Těší vás ten zájem?

Myslím, že v prvním poločase jsme hráli slušný fotbal. Ve druhém byl zase lepší Hradec. Mrzí mě, že jsme nedali penaltu, konec by byl alespoň trochu dramatičtější. A ta návštěva? Když v pátek přijde víc lidí než během sezony v sobotu, tak je to ukazatel toho, že bychom asi měli hledat vhodnější termín. I kvůli tomu asi budeme hrát příští sezony v neděli. Abychom si nekolidovali se zápasy nižších soutěží.

Zkusíte změnu?

Zkusíme a řekl bych, že i vyjdeme vstříc jiným klubům, kdy 90 procent týmů na okrese hraje v sobotu odpoledne.

Takže z toho pohledu přesun ze Soukeníku do centra Tábora do Kvapilovy ulice nesplnil vaše očekávání?

Přiznám se, že ve skrytu duše jsem věřil, že návštěvy budou ještě o něco větší. Nárůst diváků oproti Soukeníku je. To ano. Ovšem to, že návštěvy nebyly ještě vyšší, to přičítám právě sobotním zápasům krajských soutěží a tomu, že Kvapilka nenabízí větší množství krytých míst. Doufám, že i tohle už bude od podzimu jiné.

Pravda. Tribuna už měla růst, ale zatím ji nevidím...

Už se začalo, jsou udělané výkopové práce, přívody kanalizací a betonové patky jako základy ocelové konstrukce tribuny. Ale jak to v dnešní době je, tak dodavatelé nám oznámili, že všechno bude mít zpoždění, a bohužel nestihneme začátek sezony. Nová tribuna by se měla otevírat až v průběhu srpna, nebo září.

Zachránili jste se v lize. O jiném cíli jste ani nemluvili. Panuje se sezonou spokojenost?

Po loňském roce, kdy jsme se jako vedení klubu rozhodli, že druhou ligu ani nepřihlásíme, a nakonec jsme ji přihlásili, tak nemůže panovat nic jiného než spokojenost. Ještě navíc z toho úhlu pohledu, že první nesestupující mužstvo má 33 bodů, to v téhle soutěži dlouho nepamatuju. Dělal jsem si analýzu osmi let, co jsme ve druhé lize, tak jednou padal tým s 31 body, jinak je to sestupové pásmo okolo 25 bodů. My jsme před sezonou vstupovali do soutěže s terčem na zádech. Všichni nás tipovali na sestupujícího. Takže spokojenost. Chválím nejen hráče a trenéry, ale všechny lidi okolo klubu.

Byl jste v klidu celou sezonu?

Rozhodně ne. Emoce jsou vždycky obrovské. Nejhůř vám je ve chvílích, kdy vám sportovní forma nevychází a vidíte, že soupeři, jako Ústí, Frýdek a Vítkovice, se zvedli a dělají i překvapující výsledky. To vám na klidu nedodává.

Kdy vám bylo nejhůř?

Když jsme byli dva body nad sestupem a měli jsme před sebou veledůležitý zápas s Vlašimí doma. Ten se zvládl. Soupeři klopýtli a my si udělali náskok čtyř bodů.

Překvapilo vás, jak soupeři ze spodku tabulky zvládli jarní část sezony?

Překvapilo mě, že ty týmy v zimě hodně posilovaly a nezvládly začátek. Body pak začaly sbírat a nás to dostávalo do tlaku. Vstup se nám úplně nepovedl. Věděli jsme, že zápasy, kdy musíme bodovat, přijdou, ale na klidu to nepřidá. Jako vedení jsme nedělali opatření. Žádné sankce, spíš jsme klukům chtěli dát klid. Kádr se loni v létě dělal nový. Byli to mladí kluci, kteří neměli zkušenosti.

A už jste po jistotě záchrany mluvili i tom, jak se kádr změní na další sezonu?

Máme výhodu v tom, že jen čtyři hráči jsou tu na hostování. Několika končí smlouvy. Zájem o některé hráče může být, ale žádné kluby zatím nevstoupily do jednání. Věřím, že kádr, který povětšinou posledních pět kol nastupoval, udržíme. Maximálně odejde jeden hráč a naopak to zkusím doplnit jedním, nebo dvěma zkušenými hráči.

Jak jste po odchodu většinového vlastníka Jiřího Smrže zvládli ročník po ekonomické stránce?

Pro nás to bylo přelomové. Museli jsme v létě udělat razantní snížení rozpočtu o deset milionů korun. Druholigový fotbal jsme se museli naučit dělat za nějakých 18 milionů, ale děláme to pod tlakem cash flow (tok peněz). Pořád jsme závislí na příchozích platbách a nedělá se to extra dobře, když garantujete mzdy lidem, kteří živí svoje rodiny, a státní rozpočet se do dnešního dne (pátek 24. května) nerozběhl. Nedokážu si představit ředitele školy nebo nemocnice, aby garantoval zaměstnancům výplaty a stát mu prostřednictvím Fotbalové asociace neposlal platby. A to je pro mě alarmující stav.

Můžete mít v tomhle ohledu problémy?

Zatím to kryjeme. Jsem hrdý na to, že nedlužíme hráčům ani dodavatelům. Pokud jsou tam nějaké dluhy, jsou v rámci cash flow. V tom jsme poměrně stabilní. Nedokážu si připustit, že by peníze ministerstvo školství neposlalo.

Hráči nastupují na dovolenou. Jedna sezona je u konce. Jak vyhlížíte tu další?

Věřím, že se nám povede doplnění kádru a že ti mladí hráči, kteří tuhle sezonu odkopali, získali zkušenosti a navážou na ty dobré zápasy, které jsme během jarní části sezony získávali. Je potřeba si uvědomit, že 33 bodů stačilo v jiných sezonách na klidný střed tabulky a naše cíle budou mezi osmým a dvanáctým místem.