Fotbalisté Táborska vyhlížejí jaro. Před mrazy se ukryli do haly

Šest nových hráčů

Několik fotbalistů odešlo, několik jich zase přišlo. V Táborsku obvyklý jev posledních letních i zimních příprav. Ze základní sestavy zmizel prakticky jen záložník Štohanzl a o svou pozici se musí porvat Šandera, Vandas, Linhart, Dudl, Valenta a Ngimbi. „Zkušeným hráčem je jen Šandera, který má ve druhé lize odkopáno několik sezon. Zbylí hráči jsou mladí, budeme se je snažit zapracovat. Pozitivní je, že většina z nich je u nás na přestup,“ konstatuje trenér Roman Nádvorník. Z kádru také v tichosti zmizeli domácí odchovanci Mácha, Kostka a Novák. Hostovat budou ve třetiligovém Vltavínu. „Usoudili jsme, že krajský přebor, kde nejčastěji nastupovali za rezervu, je pro ně málo,“ říká šéf klubu Tomáš Samec.

Útočník Linhart

Dlouho nehrál pravidelně. Zdeňka Linharta trápila zranění. V Táborsku se chce dostat do staré formy. „Důležité u něj bylo, že asi až na nějaké tři dny zvládl zdravotně celou svoji přípravu. Doufáme, že se chytí a bude předvádět dobré výkony. Lepší než doposud,“ dodal Nádvorník.

Nevýrazné výsledky v přípravě

V přípravném období Jihočeši sehráli deset přátelských utkání. Radovali se jen ze dvou výher. Nad Ústím nad Labem a nad Olympií Praha. „V tomhle ohledu by to mohlo být lepší. Představoval jsem si tak o dvě výhry více, ale v některých zápasech hlavně z poslední doby nás srážely veliké individuální chyby,“ popsal trenér Nádvorník. „Porážek je dost. Někteří kluci jsou z toho v šatně špatní. Ale nebyly to zatím žádné propadáky a už jsem zažil i horší přípravy a liga pak nebyla tak zlá,“ dodal kapitán Táborska Jakub Navrátil.

Prodej Mrsiče

Táborsko nezakrývá, že o některé hráče sestavy je zájem u prvoligových klubů. Nejvíc žádaným zbožím je aktuálně krajní záložník Matej Mrsič. A ředitel klubu Tomáš Samec přiznává, že tohle bude patrně jeho poslední půlrok v klubu z Kvapilovy ulice. „Registrujeme zájem jednoho prvoligového klubu a směřujeme to tak, aby v létě mohl odejít za podmínek, které pro nás budou přijatelné,“ vysvětlil Samec. Poptávka byla i po dalších hráčích. „Ale většinou se jednalo o to, že kluby chtěly hráče na hostování s opcí. My nejsme v postavení, abychom si mohli nechat odejít hráče a nemít za něj adekvátní prostředky na náhradu,“ vysvětlil Samec.

Cíl je hlavně rychlá záchrana

Kapitán Táborska Jakub Navrátil uzavřel své hodnocení přípravy tím, že tým musí uhrát osmé místo, aby byl klid. Trenér Roman Nádvorník je obezřetnější. „Pro mě je hlavní, abychom se zachránili. Čím dřív to bude, tím líp,“ dodal kouč.

Mise Ghana

Po skončení podzimní části se trenér Nádvorník i klubový ředitel Samec vydali přímo do Ghany, aby zkusili přivést hráče z tamních akademií. Dva si vyhlédli. A vypadá to, že během jara by se jeden mohl objevit i v Táboře. „Pro tyto hráče je složitější získat dlouhodobější vízum. Můžeme ho přivést na krátkodobé, ale on za tři měsíce musí odjet domů a žádat znovu. Proto jdeme radši cestou dlouhodobého studijního, řešíme možné školy,“ vysvětlil Samec, že jejich mise ještě může přinést výsledky.

Dostavěný stadion

Na dveřích stadionu v táborské Kvapilově ulici visí cedule Stavba povolena. A podle šéfa klubu nic nebrání tomu, aby na jaře začala dostavba protilehlé tribuny na straně u nádrže Jordán. Vedení města na práce uvolnilo peníze a na podzim už by měli diváci nové sezení využívat.

Poslední mrazivý týden

Poslední týden přípravy zkomplikovalo fotbalistům Táborska plány mrazivé počasí. V úterý sice trénovali venku v minus 14 stupních Celsia, ale na pondělí i středu zařadili halu. „Nejsem toho příznivcem, ale nedá se nic dělat. Teď potřebujeme dělat věci, u kterých by hráči mohli prochladnout, a to by bylo špatně. Ale tohle mají všichni stejné,“ dodává kouč Roman Nádvorník.