Cíl Táborska proti Vítkovicím? Poprvé skórovat a získat první body

V neděli mají třetí pokus na to, aby smůlu z úvodu ročníku protrhli. Od 17 hodin přijedou Vítkovice.

A nabízí se jediná otázka. Dají už Táborští první branku sezony?

„Kdybych to věděl, rozhodně by se mi spalo líp,“ pousměje se hlavní kouč Táborska Kamil Tobiáš. Za chvíli ale zase zvážní. Ví, že útočná fáze je v současné chvíli slabinou mužstva, které herně jinak svým soupeřům stačí.

„Jenže fotbal se hraje na góly. Je dobře, že máme na čem stavět, ale zároveň máme hodně práce, abychom to zlepšili,“ dodává.

Podle Tobiáše hraje jeho tým zbytečně komplikovaně, finální fázi musí zjednodušit, zklidnit a být vytrvalejší. „Navíc jsme v těch prvních dvou zápasech neměli ideální pohyb ve vápně, jaký bychom měli mít,“ vysvětluje s tím, že zlepšit to chtějí už tuhle neděli.

A pak taky musí zapracovat na další věci. Udržet maximální koncentraci hned od první minuty. Jejich dosavadní zápasy totiž vždy měly totožný průběh. Proti Hradci tým inkasoval ve druhé minutě, ve Varnsdorfu ve čtvrté.

„Je to základ toho, proč byly ty zápasy, jaké byly. Po takovémhle začátku pak 90 minut něco doháníte. Ženeme se za vyrovnáním, místo abychom se zklidnili a připravili si to,“ říká kouč, který doufá, že do třetice už se něco podobného opakovat nebude.

„Je to věc, na které se těžko pracuje. Byly to individuální chyby, žádné systémové nebo taktické věci. Tak doufám, že se toho vyvarujeme. Pracovali jsme v týdnu spíš na tom, abychom nějaký gól dali,“ vysvětlil.

Na jih Čech přijedou Vítkovice. Tým, který se v minulé sezoně zachránil ve druhé lize jen díky tomu, že Olympia Praha soutěž odhlásila a žádný jiný celek z ČFL nebo MSFL neměl chuť postupovat.

V letošním ročníku ale Vítkovičtí začali dobře. První zápas sice prohráli v Pardubicích, ale hned ve druhém porazili doma Sokolov. „Viděl jsem oba jejich zápasy. Není to úplně soupeř na to, abychom se na něm lehce chytli, spíš to naopak bude zatím nejtěžší utkání. Ale těšíme se a chceme vyhrát,“ říká kouč, který má k dispozici kompletní kádr a neřeší zranění.