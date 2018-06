Tři zkoušení hráči skončili. V Táboře naopak trénuje ostřílený Pilík

„Jsme spokojení. Příbram sice přijela s mladým kádrem, ale pořád je to prvoligový tým. Vítězství nikdo nevyzdvihuje, ale počítá se a hráčům pomůže,“ konstatoval trenér Táborska Kamil Tobiáš.

Ten začal pracovat s trochu proměněným týmem. Už na startu přípravy se připojilo osm nových hráčů. Tři z nich, kteří byli na zkoušce, už jsou pryč. „Poslali jsme domů oba cizince z Litvy,“ popsal Tobiáš. Skončil už také Tomáš Tureček ze Zlína. Naopak ve středu hrál a zkouška pokračuje u Jakuba Kadara z plzeňské Viktorie.

Blízko setrvání v klubu je další čtveřice mladých hráčů – Lukáš Pfeifer z Plzně, Vojtěch Zárybnický, Martin Berešic a Karel Hasil. Všichni jsou z Teplic. „Jeví se velice dobře a myslím si, že pro klub mohou být přínosem,“ vysvětloval kouč.

Proti Příbrami se nově ukázala i další možná posila – Pavel Pilík. Zkušený hráč naposledy působil v Ústí nad Labem, se kterým na jaře zachránil druhou ligu. V klubu mu skončila smlouva a v Táboře se dohodl, že bude týden trénovat, a pak se uvidí, jak se s Jihočechy domluví dál. Že by mohl být Pilík, který dal v minulém ročníku druhé ligy sedm branek, přínosem, ukázal už středeční zápas s Příbramí. Dal gól v prvním poločase.

„Od úterý s námi trénuje i Ibrahim Ndiaye. Je to hráč tmavé pleti s francouzským pasem,“ představil nejnovějšího fotbalistu ve svém kádru trenér.

Hrají znovu v sobotu

Táborští zatím z hráčů základní sestavy přišli pouze o tvořivého záložníka Aleše Nešického. A kádr už se podle hlavního trenéra bude měnit pouze minimálně. „Samozřejmě budeme ještě čekat, jak se vyvine situace na přestupovém trhu a jak se do toho zapojíme my, ale troufnu si říci, že kádr už bychom doplňovali pouze o jednoho hráče. Jinak by se neměnil,“ dodal Tobiáš.

Táborsko už zítra sehraje další přípravný zápas. Znovu bude hrát doma. Na stadionu v Kvapilově ulici hostí od 17 hodin tým hráčů bez angažmá, kteří se připravují na kempu hráčské fotbalové unie.