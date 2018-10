Byli jsme nebezpečnější, popisoval kouč Táborska. Přesto v poháru končí

To jelo na hřiště týmu svého bývalého trenéra Romana Nádvorníka do Karviné. Od prvoligového celku dostalo dva góly a prohrálo 0:2.

Jihočeši se tak nedokázali nakopnout a neodrazili se od problémů, které v poslední době mají. Nedávají góly.

„Před zápasem to bylo nastavené tak, že můžeme jen překvapit. Vlétly nám do toho navíc nějaké nemoci a zranění a jeli jsme k tomu zápasu jen v šestnácti lidech se dvěma brankáři,“ vysvětlil trenér táborského celku Kamil Tobiáš.

Ale jihočeský celek na severu Moravy dokázal překvapit a domácí tým zaskočil. V prvním poločase hrál lépe než Karvinští, na čemž se shodli po utkání oba trenéři.

„Když zápas začal, vypadalo všechno úplně jinak. V první půli jsme dle mého názoru měli víc ze hry. Byli jsme nebezpečnější. Zatímco domácí branku vůbec neohrozili, tak my měli tři nebezpečné hlavičky a čtyři střely z hranice vápna,“ popisoval Tobiáš.

„V první půli nám chyběl větší pohyb a klid ve finální fázi,“ uvedl po utkání kouč domácích Nádvorník.

Jenže Táborští doplatili na to, co je trápí v poslední době, a to je koncovka. Ta byla opět mizerná. Ať už to byla tutovka Navrátila, který ale hlavičkoval jen doprostřed branky, nebo šance Ndiayeho ze závěru prvního poločasu.

„Je to věc, která nás provází poslední zápasy. Nedokážeme proměnit své šance. Kdybychom dali dva góly, utkání by bylo rozhodnuté,“ souhlasí Tobiáš.

Takhle se Karviná dostala šťastným gólem Panáka po autovém vhazování do vedení, které už nepustila. Naopak se uklidnila, ovládla hru a duel dohrála v poklidu, když v 60. minutě skóroval Ba Loua.

„Není to jen o tomhle zápase. Ale o celém podzimu. Jsme fotbaloví, hrajeme dobře. Já nemám herně klukům co vytknout, ale nedokážeme na ši snahu přetavit v to zlato, které je potřeba. V góly,“ zopakoval Kamil Tobiáš, který věří, že se situace zlomí a jeho celek půjde nahoru. „Nemáme kádr, který má být předposlední ve druhé lize. To se divili i diváci v Karviné,“ doplnil.

V pátek ještě tým potrénuje. Na víkend dostanou více vytížení hráči volno a zbytek půjde hrát za B tým. Od pondělí už se začnou připravovat na dalšího soupeře. S Ústím nad Labem budou hrát 19. října.