Jsem ambiciózní. A funkce ředitele Táborska je další krok, říká Holub

Dobu hájení neměl. Nebyl na to čas. Ve funkci je necelý měsíc a už musel klub připravit na nadcházející sezonu, která odstartuje v neděli duelem proti Hradci Králové.

Teď to bude právě on, kdo musí komunikovat s hráči, trenéry, partnery klubu a zajišťovat všechno to, aby druholigový celek dál fungoval minimálně jako dosud.

„Musím říct, že obdivuji Tomáše Samce za to, co tady všechno stačil obsáhnout. Skočil jsem do toho rovnýma nohama, ale zkušenosti už jsem nabíral během celé jarní části,“ říká táborský rodák Josef Holub.

Při studiu na vysoké škole v Praze pracoval třeba v Motorletu nebo u Bohemians, než se po škole v roce 2012 dostal zpátky do Tábora a přijal nabídku práce u mládeže. Tam zastřešoval ročníky od 15 do 18 let. Komunikoval s trenéry, staral se o dotace.

„Myslím si, že Táborsko je svým rodinným založením a atmosférou klub hodně podobný Bohemians Praha. Jen má jinou fanouškovskou základnu,“ říká Holub a přiznává, že práce se pro něj výrazně změnila.

„Oproti tomu, když jsem byl na hřišti a trénoval mládež, tak tohle je více papírová a také komunikační práce. Musím hodně mluvit s partnery, hráči, trenéry a celkově se všemi lidmi v klubu,“ vysvětluje Josef Holub. „Většinu těch věcí jsem samozřejmě znal. Ale předtím mi to všechno stačilo znát povrchně. Teď musím do všeho pronikat do detailů, abych neudělal chybu,“ vypráví.

Hned na úvod své nové funkce se podílel na přestupech dvou hráčů z týmu a dalších do týmu. „Přestup Mateje Mrsiče nám v tomhle období finančně hodně pomohl. Zvlášť v době, kdy nám nechodí peníze od ministerstva školství,“ říká. „Práva na Aleše Nešického, který odešel do Liberce, vlastnil ještě bývalý majitel pan Smrž,“ objasnil.

Táborský klub bude v téhle sezoně pracovat s rozpočtem kolem 18 milionů korun, výrazně mu pomůže i nový partner.

„Věřím, že rozpočet klubu budeme mít vykrytý. Pořád oslovujeme a hledáme možné partnery. Chtěli bychom si vytvořit finanční polštář tak, aby byl klub stabilní a neměl problémy v cash flow (finanční tok, pozn. red.),“ přál by si.

Jako nový klubový šéf na předsezonní tiskové konferenci jako první vyslovoval i cíl klubu, jímž bylo to, aby se tým vyhnul bojům o záchranu, které měl v minulé sezoně, a hrál ve středu tabulky.

„Bylo by to optimální. Jako trenér mám vždy ty nejvyšší ambice. Když jdu na hřiště, chci získat tři body. A i jako ředitel klubu to mám nastavené pořád stejně. V tomhle pohledu se zatím trochu hledám a asi se na to budu muset začít dívat trochu jinak,“ říká muž, který podle svých slov ani dlouho nepřemýšlel nad tím, jestli nabídku na pozici ředitele Táborska vezme.

„Jsem ambiciózní a tohle byl další krok, jak postoupit výš,“ potvrzuje Josef Holub.