Chtěli jsme víc bodů, prohry byly jen o gól, smutní trenér Táborska Tobiáš

Když se podívají do tabulky, není jim extra do skoku, ale zároveň si nemusí moc zoufat. Jde to.

Odehráli čtyři zápasy, mají jednu výhru a se třemi body jsou fotbalisté Táborska na dvanáctém místě šestnáctičlenné tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže.

Druhá liga po čtvrtém kole

Ale pozor. Už víkend bude hodně důležitý. Na stadion v Kvapilově ulici přijede Vlašim, která má o bod míň, a tabulka tak může doznat prvního významnějšího dělení.

„Výsledkově jsme si představovali víc bodů. To nezapírám. Ale na druhou stranu, když se podívám, s kým jsme hráli, už jsme narazili na dva aspiranty postupu do první ligy. A všechny zápasy, které jsme prohráli, byly jen o gól,“ říká trenér Táborska Kamil Tobiáš, podle kterého si letní změny v klubu pomalu, ale jistě sedají a výkony a výsledky by měly jít nahoru.

Táborsko v prvním kole narazilo na Hradec Králové a prohrálo 0:1. Stejným rozdílem skončil i duel ve Varnsdorfu. Pak přišla výhra 4:2 nad Vítkovicemi a nakonec o uplynulém víkendu porážka 1:2 v Jihlavě.

V prvních dvou zápasech dostal jeho tým góly ve druhé a třetí minutě. A nikdo nezakrýval, že důležitým duelem pro další vývoj sezony mělo být domácí utkání s Vítkovicemi. I ty se dokázaly dostat jako první do vedení v desáté minutě. „Příjemně mi v tu chvíli nebylo. Člověk si říká, že není možné, že zase dostaneme další gól z brejku soupeře, i když se na to připravujeme, i když si říkáme, že je to utkání, ve kterém se potřebujeme dostat do vedení my sami,“ vzpomínal na horké chvilky na lavičce na domácím stadionu.

Ale jeho tým to tentokrát zvládl. Za tři minuty vyrovnal Christian Frýdek krásnou brankou, do poločasu se Táborští ještě trochu hledali, ale druhá půle už patřila jim. Soupeř pak korigoval až v samém závěru. „Po dvou zápasech, kdy prohrajete o gól, nedáte branku, i když příležitosti máte, bylo tohle hodně důležité utkání. Kluci si začali víc věřit a byla to pak jednostranná záležitost,“ vysvětlil Tobiáš.

I díky tomu sehráli Táborští slušné utkání na hřišti dosud neporažené Jihlavy. Po půli byl stav nerozhodný 1:1 a jen chyba při bránění standardní situace ve druhé půli je připravila o bodový zisk.

Třinec Tobiáše překvapil

Druhá liga se zatím vyvíjí zajímavě. Hned tři týmy drží stoprocentní bilanci. A hned v závěsu za nimi je Hradec Králové s jednou remízou a třemi výhrami.

Největším překvapením pro Kamila Tobiáše je ale Třinec, který dosud nezískal ani bod.

„To jsem nečekal. Třinec má kádr na to, aby hrál mnohem výš. A podle mého názoru také ještě výš půjde. Takovouhle situaci nikomu nepřeju, ale doufám, že si nepohodu ještě prodlouží na naše vzájemné utkání,“ dodal Kamil Tobiáš. Jeho tým hraje na severu Moravy za dva týdny.

Co naopak táborského trenéra v sezoně hodně potěšilo, to bylo množství diváků, kteří přišli na oba zápasy. První duel s Hradcem zhlédlo 1 280 a druhý s Vítkovicemi 1 090. „Jsem rád, že lidé chodí. Fotbal má být show a hrát se má pro diváky. Až dostavíme tribunu a bude to pro lidi ještě větší komfort, byl bych rád, kdyby jich chodilo kolem patnácti stovek. Byl bych vůbec rád, kdyby se trochu změnila kultura vnímání fotbalu v Česku a diváci chodili na svůj tým pravidelně, a ne jen když se mu daří,“ dodává.

A podporu fandů bude Táborsko potřebovat už v neděli, od 17 hodin hraje s Vlašimí, kterou před týdnem dlouho a marně dobývalo i budějovické Dynamo, aby posléze vyhrálo 1:0 gólem v závěru.

„Bude to hodně těžké utkání. Ale možná trochu jiné než v Budějovicích. Ty hrají nahoře, Vlašim tam přijela bránit. U nás budou třeba hrát trochu otevřeněji a víc dopředu. Uvidíme, co zápas přinese. My se na soupeře dobře připravíme,“ dodal Tobiáš, jehož tým v úterý splnil další z cílů. Postoupil do 2. kola českého poháru.