V neděli se hraje deváté jihočeské derby, Tábor hostí Budějovice

A jestli platí pořekadlo, že derby maže rozdíly, domácí hráči by to hodně ocenili. Ještě nikdy v historii vzájemných druholigových zápasů nebyl rozdíl mezi oběma celky tak veliký a výrazný.

Zatímco Dynamo je po výhře nad Vítkovicemi 3:0 v čele druhé ligy, Táborsko se trápí a je předposlední. V minulosti už se ale skutečně několikrát ukázalo, že předpoklady neplatí. Co přinese letošní duel?

Poprvé třeba to, že si týmy mezi sebou zakazují start hráčů. „Nesmíme nasadit Lukáše Poučka, který je u nás z Dynama na hostování. Máme zraněné Proška a Valentu, jinak bychom mohli být kompletní,“ uvedl kouč Táborska Kamil Tobiáš.

A poprvé by se také Táborsku hodilo, aby ve vzájemných zápasech vyhrálo. To se mu ještě nepovedlo. Co už v minulosti přineslo osm vzájemných zápasů?

Rekordní návštěva

Tohle je asi nejpamátnější moment vzájemných duelů. Středa 4. června 2014. Na stadionu Na Soukeníku se to odpoledne tísnilo sedm a půl tisíce diváků. A šlo o hodně. O přímý postup do první ligy. Kdo vyhraje, ten slaví. Jiná varianta neexistovala. A vzájemný duel skončil nečekaně. Výhrou Dynama 6:0, když bylo prakticky rozhodnuto po čtvrt hodině. Následovaly pak oslavy v kašně na českobudějovickém náměstí. „Byla to skvělá tečka za skvělou sezonou,“ hodnotil tenkrát hlavní trenér Dynama Luboš Urban. Jihočeši postoupili o soutěž výš, ale za rok už se znovu chystali na vzájemný zápas, protože z ligy sestoupili.

Pět remíz

Vyjma tohoto zápasu končily zbylé vzájemné duely celkem těsně. A hlavně pět z osmi remízou. V minulé sezoně se oba týmy rozešly smírně na podzim 0:0 a na jaře 1:1. O rok předtím dokázalo v Táboře Dynamo na podzim vyhrát 1:0 a na jaře se na Střeleckém ostrově remizovalo 1:1.

Táborské prokletí

Byl to první zápas po opětovném sestupu Dynama do první ligy. Táborsko tenkrát jelo v roce 2015 na hřiště Dynama a po poločase vedlo na jihu Čech 2:0. Tenkrát mělo nejblíže k tomu, aby regionálního rivala porazilo. Ovšem to se nepovedlo, protože domácí v 72. a 77. minutě dvěma góly obránců Nováka a Hrice vyrovnalo. Vyhrát mohli Táborští i loni na podzim. V prvním vzájemném zápase na hřišti v Kvapilově ulici ale nevyužili šance a duel skončil 0:0.

Probuzení Linharta

Tyhle zápasy mají něco do sebe. Své by o tom mohl vyprávět i útočník Zdeněk Linhart. V prosinci 2015 odcházel z Českých Budějovic do Slavie, aby se hned na jaře nečekaně objevil na hostování v Táboře. Jaro mu ale nesedlo a gólově se příliš neprosazoval. Derby bylo výjimkou. Naskočil do něj v 54. minutě a v 68. srovnal stav na 1:1. Podobně se mu vedlo i letos na jaře. Jako střídají hráč hlavičkou zajistil remízu 1:1. Teď už do hry nezasáhne. V Táboře po jaře ukončil hostování a hraje nižší soutěž v Rakousku.

Zápas pro Adámka

Přišlo s tím budějovické Dynamo. Před dvěma lety při domácím zápase připravilo speciální žlutou sadu dresů, které si mohli fanoušci už dopředu kupovat, a výtěžek putoval budějovickému centru Bazalka. Letos bude mít obdobný charakter i duel v Táboře.

Hraje se jako zápas pro Adámka, který od čtyř let trpí centrální svalovou hypotonií. Diváci přispějí už jen tím, že zaplatí vstupné, které bylo navýšené na 80 korun. A na místě bude i řada kasiček. Výtěžek rodina použije na nákladné rehabilitace.