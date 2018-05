Jihočeské fotbalové derby: Táborsko má pokus číslo osm

V Budějovicích to ale nebudou mít hosté lehké. Domácím sice v soutěži už v podstatě o nic nejde, ale příznivou bilanci s regionálním rivalem, proti kterému se jim daří, si nebudou chtít pokazit.

„Všichni se na derby těšíme. Je to zápas dvou nejlepších jihočeských klubů, který má vždy náboj. Když jsem v Dynamu hrál, tak to bylo v první lize. To jsme se s Táborskem nepotkávali. Bude to tedy moje premiéra a osobně se moc těším,“ zve fanoušky sedmadvacetiletý Milan Nitrianský, který si v dresu pražské Slavie osahal i atmosféru slavnějšího derby Sparty a Slavie.

Dynamo je šesté s 39 body. Táborsko mělo na dvanácté pozici před včerejším zápasem Hradce Králové s Ústí nad Labem na sestup náskok tří bodů.