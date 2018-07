Souboj jako v hokeji i anglické čekání. MS pozná poslední čtvrtfinalisty

Anglie, která skončila v základní skupině druhá za Belgií, vyhrála vyřazovací duel naposledy na světovém šampionátu v Německu. Tehdy v osmifinále vyřadila Ekvádor, kolumbijského souseda.

Vítěz večerního osmifinále narazí na vítěze toho odpoledního. V něm se střetnou Švédsko se Švýcarskem, soupeři, kteří se častěji potkávají na hokejových kluzištích.

Švédsko - Švýcarsko osmifinále, úterý 16.00 (Petrohrad) Předpokládané sestavy

Švédsko: Olsen - Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson - Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg - Berg, Toivonen. Švýcarsko: Sommer - Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez - Shaqiri, Behrami, Dzemaili, Xhaka, Embolo - Gavranovic. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.).

Umístění v žebříčku FIFA: 24. - 6.

Fotbalisté Švýcarska čekají na postup mezi osm nejlepších celků na velkém turnaji už 64 let. Naposledy byli ve čtvrtfinále na mistrovství světa 1954, od té doby na MS i ME vypadli buď ve skupině, nebo čtyřikrát v osmifinále.

„Před dvěma roky jsme nezvládli osmifinále na mistrovství Evropy, ale nad tím nepřemýšlíme. Neřešíme, že se nám osmifinále nedaří. Přemýšlíme jen nad Švédskem,“ řekl brankář Yann Sommer.

Švýcarsko, jež prošlo ze skupiny spolu s Brazílií na úkor Srbska a Kostariky, si ale bude muset poradit s pevnou švédskou defenzivou, kterou v posledních pěti zápasech překonali jen Němci. „Každý hráč na hřišti je obránce. Začíná to od útočníků, kteří odvádějí skvělou práci. Každý musí spolupracovat s ostatními bez ohledu na soupeře,“ řekl trenér Janne Andersson.

3+1 střídání Novinkou letošního mistrovství světa je možnost čtvrtého střídání v průběhu prodloužení.

Naopak Švýcaři mohou mít s defenzivou problém, protože jim vypadla kvůli žlutým kartám celá pravá strana obrany v podobě beka Stephana Lichtsteinera a stopera Fabiana Schära. Zdravotní potíže pak má levý záložník Steven Zuber. Místo něj by měl hrát Breel Embolo, který během pauzy před osmifinále odletěl domů k porodu dcery. V sobotu se vrátil a rád by si pobyt v Rusku ještě prodloužil.

„Načasování porodu bylo ideální. Ale teď doufám, že se nebudu do Švýcarska zase rychle vracet. V osobním životě jsem teď dosáhl toho nejlepšího a chci něčeho dosáhnout i tady v Rusku,“ řekl Embolo. „Švédsko je silný protivník, ale my jsme připraveni konečně projít do čtvrtfinále,“ dodal.

Švédsko se také potýká s citelnou ztrátou středního záložníka Sebastiana Larssona, kterého by měl nahradit Gustav Svensson. Ten ho střídal už v předchozím duelu s Mexikem, kdy se Larsson zranil.

Kolumbie - Anglie osmifinále, úterý 20.00 (Moskva - Spartak) Předpokládané sestavy

Kolumbie: Ospina - Arias, D. Sánchez, Mina, Mojica - C. Sánchez, Uribe - Cuadrado, Quintero, Muriel - Falcao. Anglie: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane. Rozhodčí: Geiger - Fletcher, Anderson (všichni USA).

Umístění v žebříčku FIFA: 12. - 16.

Kolumbie, čtvrtfinalista posledního šampionátu, věří v uzdravení klíčového záložníka Jamese Rodrígueze. Zároveň vyhlíží premiérové vítězství nad výběrem Anglie.

Rodríguez, který byl s šesti góly nejlepším střelcem brazilského MS, se zatím v Rusku netrefil ani jednou. Záložníka Bayernu Mnichov limitovalo zranění lýtka, ale podle posledních zpráv by měl v osmifinále nastoupit.

Kolumbie z pěti utkání s Anglií třikrát prohrála a dvakrát remizovala. Jediný dosavadní souboj na mistrovství světa v roce 1998 vyhrál ostrovní tým ve skupině 2:0. Mezi náhradníky tehdy seděl současný anglický trenér Gareth Southgate.

„Anglie má dobrý tým, ale nám je jedno, proti komu hrajeme. Máme zkušenosti i kvalitu. Naši hráči působí v nejlepších klubech v nejlepších ligách a jsou zvyklí na velké zápasy, takže nás nic nevystraší,“ uvedl kolumbijský brankář David Ospina, který v Anglii chytá za Arsenal.

Jihoameričané začali šampionát nečekanou porážkou 1:2 s Japonskem. Tu však svěřenci Josého Pékermana následně napravili výhrami nad Polskem (3:0) a Senegalem (1:0).

„Víme, kde jsou jejich slabiny i přednosti. Cuadrado je velmi zkušený a přímočarý hráč, Falcao umí dávat góly a je velkou hrozbou v šestnáctce. Musíme se pokusit hrát svou hru a nechat soupeře, aby měl starosti z nás,“ upozornil anglický obránce Kyle Walker.

Angličané se ve skupině nejprve protrápili k výhře 2:1 nad Tuniskem, pak rozdrtili Panamu 6:1 a nakonec v souboji o první místo bez hlavních opor podlehli Belgii 0:1. Tým táhl především útočník a kapitán Harry Kane, jenž s pěti góly vede tabulku střelců.

„Se vším respektem, Harry Kane ukazuje svoje kvality a pro Anglii je ikonou, ale my nebudeme hrát jenom proti němu. Soupeř má hodně velkých hráčů,“ konstatoval kolumbijský záložník Carlos Sánchez.

Angličané věří, že jsou připraveni i na případný penaltový rozstřel, v němž zatím pokaždé na MS prohráli. Neproměněné pokutové kopy Anglii zastavily v letech 1990, 1998 a naposledy 2006. „Zahrávali jsme penalty po tréninku a zabývali se tím. Ale nechceme na to myslet až příliš. Věříme si, že negativní bilanci změníme,“ uvedl záložník Dele Alli.