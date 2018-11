Kdo povede Slovácko proti Liberci? Ve hře je Vlachovský i Svědík

„Celou dobu byl ve hře pouze on,“ přiznal výkonný ředitel Slovácka Petr Pojezný.

Jihlava však Svědíka, který tým na jaře málem zachránil v první lize a nyní jej vytáhl do čela druhé ligy, pouštěla jen neochotně. Jednání se tak táhla a nakonec kromě finanční kompenzace, podle zdrojů MF DNES dvoumilionové, vznikl kompromis. Svědík Jihlavu povede ještě v pátečním domácím utkání proti Ústí nad Labem, pak se teprve přesune do Uherského Hradiště.

„Zájem prvoligového Slovácka vnímám jako ocenění mé trenérské práce. Navíc Slovácko přišlo s nabídkou, která je ze sportovního hlediska velmi dobrá. Jsem rád, že se kluby domluvily a já mám šanci vrátit se do první ligy,“ uvedl Svědík, který před rozloučením s Jihlavou nechce svůj přestup více komentovat.

Kdo ale bude na lavičce Slovácka v sobotním domácím utkání proti Liberci? „Ředitel Pojezný mi řekl, že tým proti Liberci povedu já a pan Svědík bude na tribuně,“ řekl kouč Petr Vlachovský, který z pozice asistenta povýšil po Kordulově odvolání.

Ve hře ale podle všeho je i nezvyklé řešení, že by čtyřiačtyřicetiletý Svědík Slovácko proti Liberci vedl, aniž by s mužstvem byl byť na jediném tréninku.

„Nevylučujeme to. Záleží, jak budeme cítit, že to je potřebné a vhodné,“ poznamenal šéf Pojezný.

„S panem Svědíkem jsem zatím vůbec nemluvil. Bylo mi řečeno, že on se ještě věnuje Jihlavě,“ reagoval Vlachovský. „Každopádně, jestli mám utkání vést, chci jej vést s plnou zodpovědností. Ne aby mi někdo říkal, co mám dělat. Pod to bych se nechtěl podepisovat,“ zdůraznil.

Vlachovský však už nyní odpočítává poslední hodiny v pozici hlavního kouče. Slovácko zatím vedl ve třech utkáních – nejprve domácí prohra 0:2 s Teplicemi, pak smolná porážka 1:2 v Plzni, v Příbrami však tým urval důležité tři body.

Právě na výsledcích mělo podle předchozích vyjádření klubu záležet, jestli bude Vlachovský trvalým, nebo jen dočasným řešením.

„Bylo mi toho řečeno více, takže nevím, co byla vážně pravda. Ale je jasné, že na výsledcích to závislé nebylo. Klub stejně hledal trenéra. Ale v klidu, už se v tom nepitvám. Prostě to tak je,“ pokrčil rameny pětatřicetiletý Vlachovský.

„Šlo o dočasné řešení. Nicméně ukázal, že může do budoucna být jedním z našich zajímavých trenérů,“ reagoval ředitel Slovácka.

Co s Vlachovským a dalšími členy současného realizačního týmu bude po víkendu, ještě není jasné. Za Svědíkem má podle zatím nepotvrzených zpráv přijít i asistent Michal Šmarda, ovšem nejdřív má po zbytek podzimu trénovat Jihlavu.

„Přiznám se, že nevím. Nikdo nám nic neřekl. Je dost možné, že pan Svědík si přivede své asistenty a skončíme,“ uvažuje Vlachovský.

„Oni to vědí, mají své místo v klubu jisté. Otázkou dalších dní je, co budou chtít oni sami,“ uvedl slovácký šéf.

V zimní pauze pak vedení klubu spolu s novým koučem chystá určité změny v kádru.

„Nějakou představu už máme, ale trenér Svědík taky potřebuje poznat stávající hráče. K něčemu v zimě dojde, ale stále máme svou cestu, kterou neopouštíme. I proto jsme si vybrali jako trenéra právě jeho,“ podotkl Pojezný.