Kdo za Svědíka? Chceme někoho s podobným myšlením, říká jihlavský šéf

O odchodu hlavního kouče FC Vysočina Martina Svědíka se spekulovalo už od léta. Jenže zatímco červnové námluvy pražské Dukly s jihlavským klubem nedopadly, Slovácko se s ním na podmínkách nakonec domluvilo.

„Je to tak, dohodli jsme se. Páteční domácí utkání s Ústím tak bude pro pana Svědíka posledním v Jihlavě. Po tomto zápase u nás skončí,“ potvrdil v pondělí MF DNES ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

Samotný trenér se k odchodu do nejvyšší soutěže vyjadřovat nechtěl. „Dohodl jsem se tak s oběma kluby a chci to dodržet. Je to i proto, abych se mohl soustředit na páteční zápas s Ústím. Mluvit na tohle téma budu až po něm,“ měl jasno Svědík.

To, že mu výsledky a výkony jeho nyní už skoro exsvěřenců pořád ještě nejsou jedno, dokázal svým hodnocením bezprostředně po nedělním duelu v Českých Budějovicích, který Jihlava prohrála 0:2.

„Od prvního poločasu bylo znát, že soupeř si jde za vítězstvím mnohem víc. Ztráceli jsme plno balonů. Do dalších zápasů musíme zlepšit přístup, tohle není ani na druhou ligu,“ hartusil viditelně nespokojený kouč.

A předvedený výkon na jihu Čech rozhodně nenadchl ani šéfa klubu. „Byl otřesný,“ zlobil se Staněk. „Šlo o vyústění toho, co už naznačovaly zápasy s Žižkovem a Prostějovem, které jsme vyhráli se štěstím. Je pro mě zklamání, že hráči na to nejsou schopni zareagovat.“

Jeho kritika přitom mířila především na hlavu mladších hráčů. „Starší podávají dobré výkony, ale mladší si neuvědomují, že to, s čím vyhráli předchozí dva zápasy, na Budějovice stačit nemůže. Jestliže nás soupeř přehraje hlavně vůlí a bojovností, tak to není dobře,“ věděl ředitel FC Vysočina.

Poslední letošní zápas bude na Šmardovi

V nejbližších dnech a týdnech však bude muset řešit kromě výsledků tým především sestavení nového realizačního týmu.

Výkonný ředitel Jihlavy Jan Staněk

„Zatím odchází jenom pan Svědík a nemá smysl hledat někoho ukvapeně na jedno utkání,“ připomněl Staněk, že po už zmiňovaném souboji s ústeckým týmem čeká Vysočinu v letošním kalendářním roce ještě zápas v Pardubicích. „A tam povede tým Michal Šmarda. Má zkušenosti, Jihlavu už v utkání vedl třikrát (při nedávném trestu kouče Svědíka – pozn. red.),“ dodal.

Výhledově se nicméně klub angažování nového trenéra nevyhne. „Máme dlouhodobě okruh perspektivních koučů, kteří jsou pro nás zajímaví. Z těch budeme i spolu s Martinem vybírat tak, aby nastupující trenér navazoval na jeho práci,“ vysvětloval Staněk.

Jinými slovy, Jihlava by v dohledné době ráda našla „Svědíka II.“ „Musí přijít někdo s podobným myšlením, s podobným přístupem a náročností. Takový, který bude akceptovat klubové nastavení a koncepci,“ hlásil šéf druholigového jihlavského klubu.

A do kdy přesně by chtěl mít otázku nového hlavního trenéra vyřešenu? „Takový soukromý termín jsem si dal do 15. prosince. Abychom případně mohli pozměnit plán přípravy, konzultovat nějaké otázky o složení kádru,“ prozradil Staněk. „Beru to tak, že tento týden uzavřeme okruh kandidátů, trenérů, ze kterých budeme vybírat. A pak s nimi budeme jednat. Budou tam tři čtyři jména,“ dodal.

Důležitou roli pak bude hrát především to, jak by se oslovený kouč mohl či nemohl vyvázat ze smlouvy. „Ani jeden z těch vyhlédnutých trenérů totiž není volný,“ přiznal Staněk.