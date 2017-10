Za „smrt Spartě“ padly pokuty. Stoch platí 40 tisíc, Slavia 50 tisíc

„Jsem hlavně rád, že jsem nedostal žádný sportovní trest, že bych nemohl hrát zápasy. Vyjádřil jsem se před komisí, že mě určitě mrzí, co se stalo. Už se to nedá vzít zpátky. Kdyby to bylo řečené z mé hlavy a věděl bych, do čeho jdu, tak by se to určitě nestalo,“ řekl Stoch pro klubový web.

Po pohárovém vítězství nad Třincem vyzval jeden ze slávistických fanoušků záložníka Miroslava Stocha, aby předříkal tradiční děkovačku. Slovenský fotbalista ale její slova neznal, a tak mu jeden z členů kotle našeptával. Avšak „hooligans verzi“, která obsahuje slovní spojení „smrt Spartě.“



„Slavia Praha plně stojí za Miroslavem Stochem. Hráčovo jednání nebylo úmyslné. Klub přijme opatření proti skutečnému viníkovi celé ostudy,“ napsal klubový šéf Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu, když se slovenským záložníkem disciplinárka zahájila řízení.

Komise šetřila možný disciplinární přečin „Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování“.

Stejného chování se dopustili slávisté na podzim 2006, tenkrát po utkání v Mladé Boleslavi při děkovačce rovněž křičeli „smrt Spartě“. Komise vedla řízení se Stanislavem Vlčkem, Radkem Dosoudilem a Pavlem Fořtem. Nakonec je netrestala, ale museli se Spartě písemně omluvit.

To Stoch i klub tentokrát dopadli hůř.

Sedmadvacetiletý záložník, jenž do Slavie přišel v létě z Bursasporu, nastoupil do pohárového duelu s Třincem o poločase za stavu 0:1 a svým výkonem výrazně pomohl ke slávistickému obratu. Svěřenci kouče Šilhavého díky vítězství 5:1 postoupili do osmifinále.

Pohár proti Třinci hráli krátce po duelu se Spartou, které slavisté vyhráli 2:0. Za chování fanoušků v derby komise trestala oba kluby pokutou sto tisíc korun.

Slavia to má za porušení povinnosti pořádajícího klubu (pronesení a použití pyrotechniky, nevhodné pokřiky, vhazování předmětů na hrací plochu). Sparta za nevhodné pokřiky fanoušků, použití a vhazování pyrotechniky na hrací plochu, poškození zařízení stadionu.

„Disciplinární komise sice shledala derby jako jedno z nejlépe fanouškovsky i pořadatelsky zvládnutých za poslední dobu, nicméně masivním použití pyrotechniky a zejména jejím vhozením na hrací plochu, došlo k přerušení utkání a tudíž k situaci, která jednoznačně naplňuje znaky disciplinárního přečinu,“ vysvětlil šéf disciplinárky.