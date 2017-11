Citlivé téma. Táta ve válce nebojoval, vysvětluje Simič nedorozumění

Nedorozumění vzniklo ve chvíli, kdy na prvním reprezentačním srazu Simič probíral s novináři svůj původ. Vzhledem k balkánským kořenům si mohl kromě Česka vybrat také Srbsko, Chorvatsko... A nejblíž měl k Bosně.

„Mám tam ještě rodinu, vyrostl tam můj táta. Část rodiny bojovala ve válce,“ vysvětloval.

Některá česká i balkánská média si však jeho slova vyložila mylně a informovala o tom, že v jugoslávské válce bojoval přímo Simičův otec Radoja. To stopera italského Crotone zasáhlo, proto se rozhodl vydat upřesňující prohlášení.

„Došlo k nešťastnému nedorozumění mezi mnou a novinářem a z určité chyby v komunikaci mezi námi bylo následně v článku uvedeno, že můj otec bojoval za Bosnu v balkánské válce. Tato informace je chybná - můj otec tam nikdy nebojoval,“ uvedl Simič. „Považuji za velmi důležité, abych tuto nepravdu, kterou jsme já a pan novinář špatnou vzájemnou komunikací vytvořili, uvedl na pravou míru.“



Válka je pro Simičovu rodinu citlivým tématem. Oba jeho rodiče pocházejí z Bosny, v době studií se přesunuli do Chorvatska. Když v někdejší Jugoslávii v devadesátých letech vypukl konflikt, odešli do Česka.

„Myslím, že jsem z normální rodiny - můj táta prostě odmítl střílet. Měl kamarády jak Chorvaty, tak Srby i Bosňany, a nikdy nevíte, kdo je na druhé straně,“ popisoval v létě během evropského šampionátu do 21 let. „Táta utekl, ale jednoho bráchu bohužel ve válce ztratil. Muselo to být dost těžké, je to něco, co máte hluboko v sobě.“

Právě s ohledem na rodinnou historii se teď nový reprezentační stoper rozhodl, že uvede chybné informace na pravou míru.