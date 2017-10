Jablonecký Tecl kárá: Za takové chyby nás v lize potrestá každý

„Začali jsme sice dobře, ale pak jsme Liberci strašně pomohli. Měli jsme balon na kopačkách, ztratili jsme ho a byla z toho zbytečná penalta. Za takové chyby nás v lize potrestá každý,“ zlobil se 27letý jablonecký útočník Stanislav Tecl, který dal v této sezoně sedmý gól a v derby severu do sítě Liberce celkově už čtvrtý.

Jak se zrodil váš rychlý gól?

Někdo prodloužil roh, já jsem byl před brankářem úplně sám, napoprvé jsem ho trefil, ale naštěstí se mi potom povedlo tam ten míč dostat.

Za stavu 1:0 jste pak přehodil vybíhajícího gólmana Koláře, ale míč dopadl jen na břevno. Věřil jste už, že to bude váš druhý gól?

To ani ne, jen jsem čekal, jak to dopadne, protože to se těžko odhaduje. Bohužel chyběl kousek, hodně mě to mrzelo, kdyby to bylo 2:0, tak by se asi ten zápas vyvíjel trochu jinak, i když rozhodnuto by furt nebylo. Ale i když jsme vedli 1:0, tak bychom to prostě měli hrát zkušeněji.

Do druhého poločasu jste nakonec šli s jednogólovou ztrátou.

I do něj jsme nastoupili dobře, ale zase jsme v době, kdy jsme víc drželi balon a Liberec i přehrávali, dostali třetí gól a bylo po zápase. To byla zase jen naše chyba a když se toho nevyvarujeme, tak to bude špatné a v lize nás potrestá každý.

V úvodu druhé půle jste chtěli penaltu za ruku, měla se pískat?

Byl jsem u toho blízko a podle mě to ruka byla, takže ano. Rozhodčí ale říkal, že to neviděl, to se stane.

Bolí ta vysoká porážka ještě o to víc, že to bylo derby s Libercem?

To stoprocentně. Tenhle zápas je tady na severu hodně prestižní, já jsem se na derby moc těšil, určitě jsme ho chtěli zvládnout, ale dopadlo to přesně naopak a hrubě se nám to nevyvedlo. Budeme se z toho muset rychle sebrat a příští zápasy s Brnem a v Karviné zvládnout.

V posledních třech soutěžních zápasech jste od Sparty a Liberce v lize a v poháru od Olomouce dostali celkem deset gólů...

...to je určitě problém. Proti Liberci jsme nebyli silní ani v ofenzivě a pak to takhle dopadá. Budeme se nad sebou muset zamyslet a budeme muset všichni bránit o sto procent líp, protože takhle to dál nejde.