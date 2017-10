Proti Spartě se mi nedaří, je potřeba to změnit, velí Tecl

„To je fakt, že se mi proti Spartě moc nedaří, a stoprocentně by to bylo potřeba změnit. S Jabloncem nám to teď docela jde, hrajeme dobře a chceme to určitě potvrdit i teď doma se Spartou,“ přeje si sedmadvacetiletý forvard Stanislav Tecl, který po svém srpnovém odchodu ze Slavie na hostování do Jablonce ožil a v osmi utkáních vstřelil už šest gólů.

Proti Spartě už jste toho odehrál dost. Je to proti ní pokaždé nějak výjimečný zápas?

Samozřejmě. Se Spartou je to vždycky něco navíc, každý se proti ní chce vytáhnout a má to ten správný náboj.

Berete to tak, že aktuálně se nabízí velká možnost Spartu porazit?

Ve Spartě bylo přes léto opravdu hodně změn, ta její situace je všeobecně známá a ten nový kádr si asi sedá pomaleji, než doufali. Naposledy proti Plzni už ale odehráli velice slušný zápas a možná by pro nás asi bylo lepší, kdyby v tom utkání něco uhráli. Čeká nás určitě těžký zápas, ale myslím, že je v našich silách zvládnout ho vítězně.

Od vašeho letního návratu z pražské Slavie jste za Jablonec nastoupil v lize osmkrát v řadě a ani jednou jste neprohráli. Čemu to přičítáte?

Hlavně bylo pro nás důležité, že se nějakým způsobem ustálila sestava, sehráli jsme se a opravdu je v našich silách potrápit každého soupeře. Musím přiznat, že jsem přesně v něco takového doufal, ale jsme v takové sérii těžkých zápasů, která nám teprve ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Začalo to remízou v Olomouci, teď hostíme Spartu, čeká nás pohár zase v Olomouci a pak hned jedeme na derby do Liberce.

Pokud jde o vás, hra Jablonce na dva útočníky je pro vás asi to pravé. Je to tak?

Stoprocentně. Já i Doli (Martin Doležal) jsme prostě útočníci, a tak se na tom hřišti i chováme. Jak už jsem řekl, sedlo si to, a v tomhle složení se nám podařilo nějaké zápasy vyhrát, takže jedině dobře.

Vyběhnete v dresu Jablonce, ale jste kmenovým hráčem Slavie. Berete tedy osobně zápas proti Spartě něco jako pražské derby?

No, to asi ne (smích), takhle to neberu. To bych musel v tom derby Sparta - Slavia opravdu hrát. Prostě hraju proti Spartě a udělám všechno pro vítězství Jablonce, stejně jako když jsem hrál v jakémkoliv jiném dresu.