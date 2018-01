Slavia dál posiluje. Dotáhla příchod Koláře a z Jablonce si stáhla Tecla

Že je dohodnutá s Libercem na přestupu třiadvacetiletého Koláře, oznámila už v sobotu. Pak už novému brankáři zbývalo jen absolvovat zdravotní testy a dohodnout podmínky smlouvy, kterou nakonec podepsal do léta 2021.

Očima agenta „Ondřej Kolář se svými výkony zařadil mezi nejžádanější mladé brankáře v Česku. Zájem o něj měly i zahraniční kluby. Po vynucené pauze prokázal obrovskou vůli po návratu a chuť do fotbalu, na podzim byl právem hodnocen jako jeden z nejlepších brankářů v lize. V Liberci ho chtěli udržet, a tak jednání nebyla jednoduchá. O to víc si však vážím zoho, že jsou s konečnou podobou spokojeny všechny strany. Ondra je připraven ve Slavii na boj o pozici jedničky,“ uvedl hráčův manažer Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

„Ondra je od mládí považován za velký talent. Ne vždy s ním nakládal, jak měl, také ho trápily zdravotní problémy, ale má dispozice pro velký fotbal. Věřím, že působení ve Slavii bude dalším krokem v jeho kariéře a že u nás svůj talent naplno uplatní,“ uvedl Jan Nezmar, sportovní ředitel Slavie, která za Koláře zaplatila Liberci 25 milionů korun.

„Slavia je pro mě aktuálně asi nejlepší volba. Je to ambiciózní tým, jsou tu trenéři, které znám, a těším se na další spolupráci. Jsem rád, že to dopadlo,“ pověděl sám Kolář.

Stal se už třetí zimní slávistickou posilou s libereckou minulostí. Trenér Jindřich Trpišovský, který v zimě do Prahy rovněž zamířil z Liberce, už získal stopery Lukáše Pokorného s Ondřejem Kúdelou.

Staronovou tváří bude na jaře v dresu Slavie Stanislav Tecl. Do klubu ho před rokem přivedl kouč Jaroslav Šilhavý, z nabitého kádru ale v létě sedmadvacetiletý útočník vypadl a odešel na hostování do Jablonce.



Tam se rozjel: na podzim nastřílel osm gólů a v tabulce nejlepších střelců ligy je druhý. „Teď jsem rád, že jsem zpátky. Bavili jsme se o tom s trenérem už v prosinci,“ potvrdil Tecl.

Jenže tenkrát se dohodli, že sezonu dohraje na hostování. „Trenér by se mnou počítal spíš na pravou stranu, což jsem nechtěl. Ve Slavii je útočníků dost,“ vysvětloval ještě na začátku roku.

Věci se však daly znovu do pohybu na konci minulého týdne, kdy se vážně zranil jiný útočník Muris Mešanovič. „Není to nic příjemného, ale mně to sem otevřelo cestu,“ uvedl Tecl.

V pondělí už s týmem v Praze trénoval a v úterý s ním odletí na herní soustředění do Dubaje.