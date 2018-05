Slavia našla faktor X. S Teclem je pohyblivější a dravější

Po sobotě bude babička Stanislava Tecla z novin vystřihovat znovu. Její vnuk byl zase v hlavní roli, když se rozhodovalo o mistrovi fotbalové ligy - jen okolnosti se změnily.

Slavii hrozilo, že bude muset přihlížet, jak Plzeň u ní doma oslavuje titul. Stačilo, aby hosté uhráli remízu - a celý Eden by sledoval, jak se Viktoria opájí mistrovskou euforií.

„To jsme nechtěli dopustit,“ říkal Tecl po utkání. Při vítězství 2:0 překazil soupeřovy oslavy druhým gólem, přimotal se k prvnímu, celý zápas obranu Plzně pořádně proháněl... Byl nejlepší na hřišti.

Stanislav Tecl ze Slavie se snaží obejít Romana Hubníka z Plzně.

Zvláštní paradox, když uvážíte, že v létě pro něj nebylo místo. I když trefil Slavii titul, tušil, že by se asi propadl mezi náhradníky.

Ví se o něm, že nedělá problémy. Že je sympaťák a pohodář, který zapadne do každé kabiny, jenže prosedět měsíce na lavičce nebo na tribuně nechtěl: proto se v týmu nedržel zuby nehty a rád šel po půl roce hostovat zpátky do Jablonce.

Ani po vydařeném podzimu, během kterého stihl osm gólů, se nehnal zpátky za každou cenu. Nový kouč Trpišovský ho lákal už v létě do Liberce, kde Tecl s manželkou a synem bydlí. V zimě se po přesunu do Edenu ozval znovu. Ale...

„Říkal mi, že by se mnou počítal na pravou zálohu, což jsem nechtěl,“ přiznává Tecl. „Nakonec jsme se domluvili, že bude lepší, když sezonu dohraju v Jablonci, vrátím se v létě a zabojuju o to, jestli se dostanu do kádru na můj post.“

Tím myslí útok, kde se cítí nejlépe. Vždycky se vědělo, že umí dát gól, proto si ho taky Slavia z Jihlavy poprvé vytáhla už v devatenácti.

Tehdy se v týmu jen mihl, až loni v zimě se vrátil. A letos v lednu se po půlroční pauze nakonec přece jen hlásil v Edenu potřetí: když se Slavii zranil Mešanovič, šance na místo v útoku se opět otevřela.

Začal jako náhradník, ale vždy, když vtrhl na hřiště, Slavia se měnila. Byla pohyblivější, nebezpečnější, dravější. „Standa je takový náš X faktor,“ chválil Trpišovský.

Proto je ze žolíka v posledních dvou kolech útočník číslo jedna, který navíc s jedenácti trefami ztrácí jen gól na plzeňského Krmenčíka, lídra střelecké tabulky.

Titul asi letos znovu nevystřílí. Ale v babiččině archivu i tak možná brzy přibude další výstřižek.