Ve Varnsdorfu by nám na korunu nesáhli, chválí mladý útočník Klobása

„Šel jsem do Kotliny pomoct a myslím, že jsem očekávání naplnil. S Durdevičem jsme dali snad polovinu gólů týmu, s ním je fantastická spolupráce. A doufám, že na ni třeba ještě někdy navážeme,“ zmínil svého makedonského parťáka.

A s tou půlkou gólů Varnsdorfu se nespletl, tým jich nasázel 40 za sezonu, oni dva každý po deseti.

„Standa Klobása byl pro nás jednoznačně nejdůležitější hráč v útočné fázi, přestože měl zdravotní problémy a nesnadnou zimní přípravu. I Fahrudin dal hodně gólů, ale pořád si myslím, že jeho potenciál je daleko větší,“ ohodnotil oba bombarďáky trenér Zdenko Frťala.

V první lize nastřádal Klobása 25 startů a dva góly za Mladou Boleslav, v uplynulé sezoně za ni nastoupil dvakrát v srpnu, pak vyrazil na varnsdorfskou misi.

„V zimě se vrátil do přípravy Boleslavi a všechno nasvědčovalo tomu, že tam zůstane. Jenže se zranil. A my ho sem vzali ještě ve stavu marodném, další dva týdny se dával dohromady. Jeho kondiční deficit byl znát, ale v závěru prokázal, že je rozdílový hráč,“ chválil ho trenér.

A Klobása mu chválu opětoval. „On je tak úžasný a fantastický trenér, že mě bude hrozně mrzet, pokud se naše cesty už nestřetnou,“ vyznal se 24letý útočník z obdivu ke kouči, který má namířeno do Hradce Králové. „S někým takovým jsem se ještě nesetkal a já mu přeju jen to dobré. Jak on komunikuje s hráči, promlouvá nám do duše, to jsem ještě nezažil. Dělá s námi taktické věci, umí vynadat, má něco do sebe.“

I skromného ředitele skromného klubu Vlastimila Gabriela zahrnul lichotkami. „S panem Frťalou se dobře doplňují a je vidět, že jsou asi i dobří přátelé. A nedostávají hráče zbytečně pod tlak. Když se nám nedařilo, všude jinde by padaly pokuty. Ve Varnsdorfu pan Gabriel říká, že to hrajeme pro radost. On je tak hodný člověk, že by nám snad na korunu nikdy nesáhl. Tady jsou výborní lidi. Levá ruka ví, co dělá pravá.“

Záchranářskou šichtu nakonec Varnsdorf zvládl, uvrhlo jej do ní úvodních 11 kol bez vítězství. „Hodně kluků si zkusilo poprvé velký fotbal, druhá liga je od juniorské soutěže o dva levely výš. Je hodně soubojová, zato junioři pořád běhají.“

Deset zásahů zvedlo Klobásovi sebevědomí. „Od gólů jsem tady, jak říká Prci (brankář Porcal). Já góly budu muset dávat pořád, abych sklízel, co dělá tým.“

Rád by už zase sklizeň prvoligovou. „Chtěl bych si vydobýt nějakou pozici nejlépe v Mladé Boleslavi, protože to je moje srdeční záležitost,“ svěřil se. „Když jsem se v lize začínal zabydlovat, přišly problémy s kolenem. Ale už se cítím dobře. Přes léto mám domluveného kondičního trenéra. Na dovolené si odfrknu a vrhnu se do tréninku ještě dřív, než začne příprava.“

Kdyby o něm jako před lety uvažovaly Teplice, neohrnoval by nad nimi nos. „V Teplicích mám půlku rodiny od taťky, tam by se mi asi taky líbilo. Nemusel bych řešit bydlení.“ A už ani fakt, že by došlo na masitý útok Salami - Klobása, protože první jmenovaný už je v maďarském Kecskeméti. „Škoda, asi bychom vytvořili nejvtipnější útok.“