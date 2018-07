Fotbalová Jihlava hledá střelce, trenéři věří útočníku Klobásovi

„Sháněli jsme nějakého kvalitního útočníka a jsme rádi, že k nám přišel Stanislav Klobása,“ uvedl asistent trenéra jihlavského týmu Michal Šmarda.



Ten při včerejším tréninku mohl sledovat umění čtyřiadvacetiletého útočníka Mladé Boleslavi. „V úterý večer mi volal pan trenér Svědík, že by mohl být možný přesun do Jihlavy. A upeklo se to tak rychle, že ve středu ráno už jsem si balil věci a jel jsem sem,“ líčí Klobása.

Ofenzivní štírek tak znovu míří „pouze“ do druhé ligy. „V Mladé Boleslavi je velká konkurence, cítil jsem, že herní vytížení nebude takové, jaké bych chtěl,“ vysvětluje Klobása. „Raději budu pravidelně hrát druhou ligu, než abych v první seděl na lavičce. A tak jsem rád, že mohu být v Jihlavě.“

Plánuje dát více než deset branek za sezonu

Fortuna Národní liga navíc pro někdejšího mládežnického reprezentanta není ničím novým.

Jihlava testuje Šumského a polského útočníka Kitu Vedle útočníka Stanislava Klobásy jsou na testech v jihlavském klubu polský útočník Przemyslaw Kita (19. 10. 1993, naposledy Warta Poznan) a záložník Nicolas Šumský (13. 11. 1993, Frýdek-Místek).

O jejich osudu by se podle informací MF DNES mělo rozhodnout do pátku. Pokud na testech uspějí, měl by Kita přijít na přestup a Šumský na půlroční hostování.

„Uplynulý rok jsem byl celou sezonu ve Varnsdorfu,“ usmívá se Klobása, který ve 22 utkáních nastřílel 10 branek.

„Letos bych jich chtěl dát víc, aby to mělo nějakou vzrůstající tendenci,“ usmívá se Klobása. „Doufám, že ty góly pomohou k tomu, aby se dělaly body. Jihlava má ve druhé lize ambice a věřím, že budu ke prospěchu klubu.“ Stejnou víru mají také jihlavští trenéři. „Věříme tomu, že je gólový, že nám zlepší ofenzivní část a pomůže ve vstřelených brankách a efektivitě,“ prozrazuje Šmarda.

S koučem naváže na spolupráci

Klobása dosud za Mladou Boleslav odehrál 25 utkání v nejvyšší soutěži (5 branek) a připsal si i dva starty v kvalifikaci Evropské ligy.

V Jihlavě se potkal s několika bývalými spoluhráči. „Dřív jsem v Boleslavi hrál s Luďkem Vejmolou, s Jakubem Fulnekem a Petrem Neradem jsme se potkávali v mládežnických reprezentacích. A znám i Javora (Jan Javůrek – pozn. red.),“ prozrazuje. „Trenér Svědík byl u nás v Mladé Boleslavi půl roku. Jsem rád, že jsme si teď dali vědět a navážeme na spolupráci,“ těší se Klobása.