Střelec Klobása. Útočník ve fotbale i v hokeji a milovník šipek

Přišel krátce před startem sezony. Last minute posila, chcete-li. Druholigovou Vysočinu celé léto trápilo téma útočník. Po odchodu Ikauniekse a Dvořáka, kteří se přesunuli na začátku přípravy do prvoligových Jablonce, respektive Olomouce, hledali v Jihlavě co nejadekvátnější náhradu.

Až na konci letní pauzy přišel k urostlému jihlavskému odchovanci Jiřímu Klímovi rychlý Stanislav Klobása.

Upozornil na něj trenér Martin Svědík, oba se již v minulosti potkali v Mladé Boleslavi, ze které nyní Klobása na roční hostování s opcí do Jihlavy přišel.

Trenér Svědík vysvětluje: „Vždycky se snažím vybírat hráče, kteří nám zapadnou do našeho herního systému. Potřebovali jsme fotbalistu, který umí dát gól, který si pokryje míč a je rychlostně vybavený.“

Symbióza mezi dvěma hrotovými fotbalisty, zdá se, zatím funguje. Oba mladíci se na špici pole dosud výborně doplňovali. Navíc, vedle toho, že Klíma dvakrát skóroval na úvod v Brně, Klobása zařídil jediným gólem vítězství 1:0 doma proti Pardubicím.

Telefonát od kouče Jihlavy

Čtyřiadvacetiletý útočník Stanislav Klobása strávil letní přípravu v Mladé Boleslavi. Odtrénoval téměř všechno. „Jen na pár dní jsem vypadl, trápilo mě koleno, které mám operované,“ připomíná.

Při větší zátěži ho noha limitovala, nicméně v současné chvíli se podle svých slov cítí fit: „Ještě akorát musím dotrénovat, abych vydržel celých devadesát minut.“

Ve středních Čechách by toho za první mužstvo nejspíš příliš mnoho neodehrál, jestli vůbec něco. „Jakmile jsem se do toho po drobných problémech v létě začal dostávat, měl jsem jít hrát za juniorku,“ říká Klobása. Načež mu zavolal vysočinský trenér Martin Svědík: „Můžeš hrát druhou ligu v Jihlavě.“

„Neváhal jsem. Díky rychlé práci manažerů jsem už druhý den mohl jít,“ potěšilo Stanislava Klobásu.

Boleslavský odchovanec měl údajně i další nabídky, po příchodu do Jihlavy je však zveřejnit nechtěl: „Jsem teď v Jihlavě, tak už nemá smysl to řešit.“

Deset branek na severu Čech

Podobný scénář jako letos prožil již v loňském roce. Jen s tím rozdílem, že do druholigového Varnsdorfu odešel na hostování z Boleslavi až před sedmým kolem. „Měli jsme jasný cíl. Tím, že Varnsdorf byl v tu dobu na spodku tabulky, jsme se chtěli zachránit, a to se nám podařilo,“ vykládá Klobása.

Celek ze severu Čech nakonec skončil jedenáctý, přičemž Stanislav Klobása nasázel během sezony deset gólů. „Zatím nejlepší sezona mezi dospělými,“ potvrzuje.

Do té doby nyní čtyřiadvacetiletý útočník hrával spíše juniorskou ligu, která za rok skončí a jejímž příznivcem Klobása zrovna dvakrát není. „Teď je tam hodně dětský fotbal,“ myslí si. „Podle mě bude pro kluky do budoucna daleko lepší, když budou hrát třetí ligu nebo i divizi,“ domnívá se.

Jednou z variant, kam nyní z Boleslavi mohl jít, byl návrat do Varnsdorfu, kde Klobása prožil vloni vydařenou sezonu. Nicméně přesun do Jihlavy vnímá jako kariérní posun: „Tohle je určitě krok vpřed. Je tady kvalitní mužstvo, kvalitní trenér, o kterého je zájem v lize, tak snad nám ho nevezmou. Chtěl bych si zahrát o postup do ligy.“

Vedle fotbalu hraje hokej i šipky

Vysočina vkročila do sezony zatím stoprocentně. Po dvou kolech je se šesti body druhá o skóre za Českými Budějovicemi. U druhého vítězství Jihlavy byl i otec Klobásy a jeho kamarádi z Ovčár na Mělnicku.

S nimi chodí hrávat šipky a hokejovou rybníkářskou ligu. „Jsou to moje dva doplňkové sporty,“ usmívá se. „V hokeji se přihlásí šest až osm týmů, sezona trvá měsíc, většinou hrajeme v dubnu,“ popisuje.

Tak jako ve fotbale, i v hokeji hraje v útoku. „Akorát s góly je to na bruslích asi horší,“ směje se Klobása. „Ne, tam jde hlavně o to se zpotit a zahrát i s kamarády.“

V loňském roce zvládl na ledě odehrát šest z osmi zápasů. Nyní bude bydlet dál od Mělníka, tak neví, jestli se znovu zapojí. Navíc se bude muset zeptat realizačního týmu v Jihlavě. „Když mi řeknou, že nebudu moct hrát, tak nepůjdu. Nebudu nic dělat za zády.“

Mimochodem, jestliže ve fotbale patřil mezi jeho oblíbence útočník Wayne Rooney, pak v hokeji fandí klubu Colorado Avalanche. „Tam teď všichni milují MacKinnona.“