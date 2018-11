Klobása se těší na návrat. Stane se z něj důležitý jihlavský žolík?

„Odehrál jsem sedm kol a po Hradci Králové, kdy jsem zápas neprožil zrovna dobře a měl jsem při něm bolesti, se prokázalo, že mám znovu trhlinu v třísle,“ popisuje své strasti Klobása. „Měl jsem problémy s celou tou oblastí: tříslo, kyčel až kloubení v zádech. Musel jsem být delší dobu mimo,“ líčí.

Dobrou zprávou bylo, že právě od chvíle, kdy vypadl ze sestavy, začala Jihlava novou vítěznou sérii. Postupně porazila pět soupeřů. „Dělal jsem si z toho srandu. Říkal jsem, že jsem pro kluky udělal maximum, co jsem mohl,“ usmívá se Klobása, který se z trávníku přesunul do hlediště.

„Nebyl jsem jen v Třinci,“ hlásí Klobása. „Doma jsem nechyběl ani jednou, kluky jsem byl podpořit i na Žižkově a v Budějovicích.“

Právě na jihu Čech však příznivá série Jihlavy skončila. Vysočina porážkou 0:2 přišla o průběžné první místo ve Fortuna: Národní lize.

„Ta vítězná šňůra byla super. Důležitá pro to, abychom byli v patrech, ve kterých chceme být,“ říká Klobása. „Ale teď máme co napravovat. V Budějovicích to byl asi nejméně povedený zápas sezony.“

Podle kouče i vedení FC Vysočina hráči na jihu Čech předvedli slabý výkon. Klobása však příčinu porážky vidí jinde. „Budějovice ukázaly svoji sílu. Byly velice kvalitní, střední záloha jim pracovala tak, jak měla,“ ocenil výkon nového druholigového lídra. „Domácí drželi hodně balon, sbírali odražené míče. To byl hnací motor jejich výkonu. A tak nás zaslouženě porazili.“

Dnes Jihlavu čeká v 18 hodin další tým z horní poloviny tabulky: Ústí nad Labem. Více než soupeř se však řeší to, že duel s Armou bude derniérou trenéra Martina Svědíka. Ten se následně z Vysočiny přesune do Uherského Hradiště, kde se ujme prvoligového Slovácka.

Jihlavští hráči však rozlučku s koučem zatím neřeší. „Spíš vyhlížíme, jaká bude náhrada,“ připouští Klobása. „Ale zatím nemáme žádné indicie, nic neprosakuje. Takže nevíme, kdo by to mohl být.“

Duel s Ústím nad Labem bude důležitý i pro Klobásu. Poprvé po zranění bude moct usednout aspoň na střídačku. Anebo se z něj stane důležitý žolík. „Třeba rozhodnu, to by bylo hezké,“ usmívá se.