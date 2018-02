Baník? Pro stopera Hofmanna nejmilejší soupeř, dal mu už tři góly

Zpočátku se ale nezdálo, že byste měli mít navrch

Čekali jsme, že na nás Baník vlítne. Hráli doma, v zimě nakoupili posily, potřebovali vyhrát. Asi si mysleli, že nás sfouknou. Chtěli jsme hrát jednodušeji, bez chyby. Úvod jsme přežili, po gólu jsme už přece jen začali hrát. Závěr byl trošku hektický, snažili jsme se to spíš ubránit. Povedlo se.

Co zápas rozhodlo?

Bylo vidět, že náš tým drží ohromně pohromadě. I když fotbal nebyl tak pohledný na oko jako v našich jiných zápasech. Hráči Baníku spolu odehráli jen nějaký měsíc, to je málo. My jsme byli v sestavě, na kterou jsme zvyklí, týmový duch hrál svou roli.

U vaší branky asistoval Tomáš Břečka. Spolupráci stoperů v útočné šestnáctce nacvičujete?

To vyplynulo ze situace. Ani nevím, jak přesně se to seběhlo. Tomáš šel ve vápně do skluzu, já jsem sražený balón ani pořádně neviděl, pak se objevil někde na penaltě. Udělal jsem k němu dva kroky a hlavně jsem se snažil nepřekopnout bránu. Hřiště bylo přece jen trošku zapískované.

Byl to zápas týmů akutně ohrožených sestupem. Jak významná je z tohoto pohledu vaše výhra?

Přáli jsme si celou přípravu, abychom tady vyhráli. Proto jsme celou zimu makali. Můžeme se mírně nadechnout, ale furt máme před sebou třináct zápasů. Start do jara je každopádně důležitý, když se vám navíc povede naplno uspět venku... Máme s Baníkem lepší vzájemný zápas. Teď můžeme jít trošku klidněji na Spartu, zkusíme ji doma potrápit.