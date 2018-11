Hyčkova netradiční lichotka: Trenér Hejkal po nás chce jízdu

„Vyhrabali jsme se z bahna, ve kterém jsme byli. Jenže nemůžeme čekat, že zázraky se budou dít hned,“ chápe záložník Jakub Hora. „Ale pod novými trenéry šlapeme, je to vidět v jízdě na tréninku i v zápasech. Věřím, že se zvedneme a půjdeme tabulkou výš.“

I univerzál Alois Hyčka vnímá, že nasazení je teď enormní: „Trenér Hejkal po nás chce jízdu. A na našich výkonech je to znát.“

Po 15 kolech jsou Teplice desáté se 16 body, jenže v závěsu za nimi je smečka hladovců, kteří taky prahnou po místě v prostředním bloku. Sedmý až desátý tým budou mít v nadstavbě ještě šanci zabojovat o evropské poháry.

„Víkendové výsledky nám hrály do karet, mohli jsme se tabulkou posunout výš. Bohužel se to nepovedlo,“ litoval Hyčka domácí bezbrankové remízy s Olomoucí. „Tak si zase budeme říkat, že to musíme zvládnout na Julisce,“ burcuje Hora před dvojbojem s Duklou; Teplice s ní hrají pohár, pak i ligu.

Odvolaný Daniel Šmejkal získal se skláři 9 bodů v 9 zápasech, Hejkal odkoučoval šest utkání se sedmibodovým ziskem. „Je na zamyšlení, proč nám za mého působení nejdou první poločasy. Prohospodařili jsme je s Jabloncem, v Plzni, s Ostravou, na Bohemce i teď s Olomoucí,“ štve Hejkala i jeho asistenta Pavla Drska.

Hora, který proti Sigmě odkopal jubilejní 200. zápas v lize, je špatnými vstupy do zápasů rozmrzelý.

„Zvedáme se, ale jsou to od nás jen druhé poločasy. My takhle potřebujeme hrát 90 minut, abychom dokázali vyhrát. Ještě něco tomu chybí. Oba trenéři ovšem nastolili jasný řád, my tomu věříme, tréninky vypadají super, herně se lepšíme. Změna nám prospěla,“ pochvaluje si ofenzivní tahoun.

Hejkal dokáže svými tahy během zápasu spící mužstvo probudit. Když proti Olomouci přeskupil sestavu, vystřídal o pauze dva hráče a změnil rozestavění z 4–4–1–1 na 4–5–1, rázem skláři začali být nebezpeční. „Trenér při zápase vidí, kde máme slabinu, a snaží se to změnit,“ vykresluje Hyčka.

I Hora kvituje Hejkalovy strategické tahy. „Při přípravě nám řekne: Když se stane tohle, udělejte tohle. Když zařvu, hrajte takhle. Reaguje na to, jak se nám daří nebo nedaří,“ líčí. „Celý zápas nám radí, koučuje nás, což je paráda. Na zápas máme připraveno několik taktických variant, které se můžou měnit podle vývoje zápasu. Hned všichni víme, co hrát, já si to jen pochvaluju!“