Teplický trenér Hejkal před Spartou: Chci umět koučink jako Ščasný

„Nevím, jestli je výhodou, že jsem ve Spartě působil, protože na Letné se hraje vždy složitě. Výhoda je, že do toho půjdeme s vítězstvím v zádech. Nemusíme, ale můžeme, což je dobré,“ tvrdí Hejkal.

Budete se hecovat se Ščasným?

Voláme si, píšeme. S hodně lidmi ze Sparty jsem v kontaktu. Byl jsem tam dva a čtvrt a pak ještě čtvrt roku. Mám tam spoustu přátel, štengrujeme se. Když jsem přišel po zápase s Libercem do kabiny, na telefonu jsem měl dvacet blahopřání, z toho 19 ze Sparty Praha.

Se Ščasným jste se potkali v Teplicích. Jak na to vzpomínáte?

Šlo o dílo náhody. Teplice vedl Lukáš Přerost, start nám nevyšel, já tady byl spolu s Ivanem Kopeckým, dnes trenérem Opavy, jako asistent. Po osmém desátém kole Lukáš funkci položil a přišel Zdeněk Ščasný. Říkal, že asistenty necháme a jedeme dál. Tehdy jsme se poznali, našli jsme si k sobě cestu a po dalších pět letech spolu pracovali. V Teplicích jsme zažili Litsingiho, Nivalda, vyprodaná Stínadla. Ve Spartě jsme hráli proti Laziu Řím, Villarrealu, je na co vzpomínat. Spolupráce se osvědčila a jsem rád, že jsem ho poznal.

9 bodů v 9 zápasech získal kouč Daniel Šmejkal, než ho vedení Teplic odvolalo

10 bodů v 8 zápasech získal pro ligové Teplice jejich nový trenér Stanislav Hejkal

Působí přísně, je takový?

Přísný je, ale můžeme si dělat srandu, bavit se o čemkoli. Není to, že by přišla nějaká autorita a říkal: Takhle to bude! Ne, on přišel, já jsem Zdeněk Ščasný, tykejte mi, jedeme dál. Skvělý.

Co byste si od něj vzal?

Líbí se mi, že z malicherností typu pozdní příchod nedělá bůhvíjakou bublinu. Ale hlavně bych si vzal jeho koučování v zápase. Chtěl bych jednou koučink zvládat jako on. Umí postavit základní sestavu tak, aby v průběhu utkání mohl bez střídání změnit systém třeba ze 4–4–2 na 3–5–2. Myslím, že trenér Ščasný měl vždycky nějakou věc připravenou, lusknul a systém změnil.

Co si vzal on od vás?

To nevím. Doufám, že si v neděli nevezme tři body. (smích)

Vám by se šikly, dvakrát za sebou jste ještě nevyhráli. Jak zatím berete působení v Teplicích?

V premiéře s Jabloncem, který má velmi dobré hráče i formu, jsme prohráli v poslední minutě. Pak jedete do Plzně, to je složité. Vyhráli jsme na Slovácku, které teď ukázalo sílu, když porazilo Spartu. Ale nepotvrdili jsme to doma s Ostravou. Vyhráli jsme na Bohemians, ovšem zase jsme to s Olomoucí nepotvrdili, i když jsme remizovali. Se sousedy v tabulce musíme vyhrávat. V poháru na Dukle jsme byli dominantní, chtěli jsme to zopakovat týden nato v lize, ale nezopakovali. Z mého působení je největší zklamání právě porážka na Dukle, protože nedosahuje kvalit FK Teplice.

Na Dukle jste v lize měli dva vyloučené a neuznaný gól a fanoušci to brali jako mstu, co vy? Před zápasem totiž vyšel hudební klip, v němž záložník Tomáš Kučera rapoval proti místopředsedovi asociace Romanu Berbrovi.

Duklu jsme pustili do hry, trošku jsme znervózněli a začali jsme být podráždění, neboť jsme dostávali žluté karty a připravovalo se něco, co mělo ve 2. poločase přijít a přišlo. Nicméně to nás neomlouvá. V 10. minutě jsme místo tyčky měli dát gól, měli jsme v poslední minutě 1. půle vyrovnat. Kdyby Luts nešel do brankáře Rady, byl by to gól, takhle byl ofsajd správně odmávaný. Schovávat se za raperský výstřelek, ne ne ne. Měli jsme to vyhrát na hřišti.

Kučera kvůli vulgaritám proti Spartě, Romanu Berbrovi a Miroslavu Peltovi v úterý stane před etickou komisí svazu.

S Tomášem Kučerou o tom mluvili snad všichni. Hráči, táta, já, naše vedení. Teď už s tím nic neuděláme. Už je to na světě. Říkal, že to bylo natočené před měsícem. Věděl, že to přijde, chtěl to zastavit, ale bylo to už ve výrobně. Obával se, že se to rozjede. A rozjelo se to. My se k tomu stavíme čelem.

Jak vůbec hráči Teplic reagují na vaše metody a postupy?

Pracují velmi dobře, trénují s chutí, dodržují i pokyny, které jim dávám, nemůžu si stěžovat. A vedení Teplic plní, co požadujeme. Když jsem přišel, půl roku se nevyhrálo venku, to jsem chtěl posunout. Začali jsme venku vítězit, ale utíkalo nám to doma. Jsem rád, že při mém čtvrtém zápase na Stínadlech se konečně povedlo naplno bodovat.

Jak daleko jste ve formování týmu a projevu k obrazu svému?

Budeme na tom pracovat i během zimy. Chci mít osvojené dva systémy, kromě klasického čtyřobráncového i na tři beky, to není žádné tajemství. Ještě jsem na to nenašel vhodné typy. Se sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem hledáme možnosti příchodů, abychom mohli mít tříobráncový systém víc nadrilovaný, víc propracovaný.

Je lavička v Teplicích co do kvality široká, nebo není?

Takhle – ještě bych potřeboval dát víc šancí Žitnému. Odjíždí mi na nároďák, já ho pak týden nevidím. Potřebuji, aby trénoval se mnou. Luts to samé, chtěl bych mu dát víc šancí, to je taky náš hráč. Naskočil Trubač a hraje velmi dobře. Mám rád mladé. Není zásluha být mladý, ale když se takový hráč nebojí hrát, jen skvěle! Škoda, že není náš, ale Slavie.

Máte 19 bodů, kolik by vás uspokojilo po konci podzimu?

My si dali kabinový cíl z posledních tří utkání čtyři body, protože Liberec i Zlín jsou velmi silné týmy a teď jedeme na Spartu. Máme už tři body, takže správná hospodyňka musí být vždycky neskromná. (úsměv)