Zlínští se v Olomouci cítí doma. Budeme mít výhodu, těší se brankář

Může to být pro vás výhoda?

Pro nás ano. Tráva je vždycky perfektně nachystaná. Kabiny známe obě. V hostující jsme na jaře vyhráli finále poháru, v Evropské lize jsme v té domácí.

Jak se vám v Olomouci chytá?

Prostředí je pěkné, stejně jako tribuny kolem. Všechno je na profesionální úrovni, je to tam hezké a chytá se mi tam dobře.

Nezávidíte trochu Sigmě její stánek?

Je to podle možností. Sigma mohla díky mistrovství do 21 let stadion opravit, v tom mají proti nám výhodu.

Jedete k druhému týmu ligy, ale s jednoznačným cílem zvítězit, že?

Ne že tam musíme vyhrát, ale potřebujeme. Celý podzim jsme v lize ani jednou venku nezískali tři body. A kde jinde se chytit než u druhého?

Překvapuje vás nováček soutěže?

Ani ne. Podrželi kluky, se kterými vyhráli druhou ligu. Ti se vyvinuli a dospěli. Sedlo jim to hodně díky tomu, že jsou dlouho pospolu a že akorát tým vhodně doplnili.

Vy jste se 16 body až desátí. To je zklamání, že?

Měli jsme mít více bodů, máme na lepší umístění. Do šestého sedmého místa bychom se měli pohybovat, ne-li do pátého. Cíl byl jasně daný a my se ho musíme pokusit splnit. Na závěr podzimu nás čekají tři moravská derby a minimálně šest bodů bychom měli získat. Jinak by už ztráta na pohárové příčky hodně narostla, zezadu se také na nás dotahují.

Sedmkrát po sobě jste v domácí lize neudrželi čisté konto. Co je příčinou?

Trápí mě to dost. Naše defenziva není ideální. Dostáváme laciné branky. Na nesehranost se vymlouvat nemůžeme. Občas to pramení z lehké nekoncentrovanosti. Bránění není jenom o obraně a o mně, jakmile z toho dva hráči vypadnou, vznikají chybky a mezery.

Kolik sil vám berou evropské poháry?

Pro mě to bylo náročnější, jenom když jsme se vraceli z Ruska nad ránem a za dva dny byl hned zápas v Ostravě. A pro mě je příjemnější, že je tolik utkání. Myslím, že i pro ostatní kluky. Není čas nad něčím velice přemýšlet.

Po poslední duelu se Spartou řekl trenér Páník, že si od sebe potřebujete odpočinout, a dal vám v reprezentační pauze volný víkend. Vnímal jste to stejně?

Tři dny bodly, protože jsme tady pořád spolu. Kolikrát to bylo i bez volna. Mohli jsme na chvíli vypnout, i když jsme dostali individuální plán. Pomohlo to.

Jak jste volno strávil?

Byl jsem za Hájasem (bývalý spoluhráč Tomáš Hájek) v Praze, jeli jsem se podívat na pohárový zápas Plzně se Slováckem. Nikdy jsem tam nebyl, jenom na hřišti. Chtěl jsem prozkoumat okolí stadionu.

V úterý se losuje čtvrtfinále poháru. Přál byste si Slovácko?

Bavili jsme se s Hájasem, že nám Slovácko přenechali. Ještě nás tam nechali 120 minut vytrápit, byla pořádná zima. Ve čtvrtfinále nejsou slabé týmy, ale pro diváky by to bylo zajímavější. V poháru jsem všude cestovali, chtělo by to hrát konečně doma.

Ještě k vaší pozici v týmu. Když na konci srpna přišel z Turecka Zdeněk Zlámal, nebál jste, že na vás připadne role dvojky?

Nebudu zastírat, že mě to nenapadlo. Ale řekl jsem si, že to řešit nebudu. Už jsem v tomto více nad věcí než dříve. Nemá cenu si nad tím lámat hlavu. U gólmana není dobře nad tím spekulovat.