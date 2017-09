Dostál po prohře Zlína: Bál jsem se, abychom nedostali do poločasu pětku

„Hlavně jsem si přál, abychom nedostali do poločasu pětku, protože jsme vypadali tragicky,“ řekl Dostál po porážce 0:3 od Lokomotivu Moskva.

Co vám blesklo hlavou, když rozhodčí pískl proti vám pokutový kop už v 50. vteřině?

Byla to škoda. Něco jsme si řekli v kabině a uděláme takovou zbytečnou chybu. Řekl jsem si: Pojďte do mě.

Žádná gólová střela se nedala chytat, že?

Kdyby třetí Jiras (Jiráček) netečoval, třeba bych ji stihl. Stříleli po přihrávkách pod sebe v okolí malého vápna. Pak už je zakončení jednoduché. Škoda, že jsme nedostoupili. U druhého góla Robo (Matejov) u hráče byl, ale stejně se mu odpoutal.

Věděli jste, že od Fernandese hrozí největší nebezpečí?

Vyloženě na jednotlivé hráče jsme se nepřipravovali. Každý jejich kvalitu mohl vidět na videu, přečíst si o nich. Jsou to špičková hráči. Šlo vidět, že jsou na tom jinak rychlostně, technicky. Hlavně si mi ale líbilo jejich myšlení na hřišti. Věděli, kam se postavit, kam si naběhnout, kde pošetřit síly a kde naopak přidat.

Nezkazil vám tenhle zápas dojem z Moskvy?

Nepřijel jsem na pobyt, ale hrát. Ani jsem se nebyl nikde podívat ve městě. Někomu to vyhovuje, někomu ne, ale pak ať na hřišti předvede to nejlepší. To se nám nepovedlo. Zhatila to trochu první minuta, ale přesto to bylo jenom 0:1 a mohli jsme hrát dál. Dostat tři góly za sedmnáct minut je trestuhodné. To se nesmí opakovat.