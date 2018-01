Chci hrát a Sparta mě chtěla nejvíc, řekl Stanciu pro rumunská média

Rozhovor pro rumunskou rozhlasovou stanici převzala i další rumunská média fanatik nebo server gsp.

Stanciu, za nějž Sparta zaplatí Anderlechtu víc než sto milionů korun, v něm objasňuje, proč si vybral zrovna angažmá v Praze. A proč chtěl z belgického klubu pryč.

„Zájem měly kluby v Turecku a jeden z Německa, ale Sparta mě chtěla nejvíc,“ zdůraznil čtyřiadvacetiletý záložník.

V Belgii se divili, že chce z Anderlechtu odejít a že jde do české ligy. „Je to moje volba, sám jsem požádal o uvolnění a jsem rád, že to vyšlo. Řekl jsem, že chci jít tam, kde budu hrát,“ podotkl Stanciu.

„Slyšel jsem, že dělám krok zpátky, ale já to tak nevidím. Málokdo ví, jak se fotbalista cítí, když nehraje. Mohl jsem v Belgii zůstat a brát pěkné peníze, ale takový nejsem. Chci hrát a mít šanci reprezentovat,“ svěřil se.

I na podzim, kdy byl v Anderlechtu náhradníkem, Stanciu za rumunské národní mužstvo nastupoval. Ale trenér Cosmin Contra mu jasně naznačil, že pokud chce reprezentovat, musí pravidelně hrát v klubu.

„Jsem přesvědčený, že s mojí volbou souhlasí. Řekl mi, abych se snažil najít tým, v kterém budu vytížený.“

Podle svých slov toužil po změně tak hodně, že přistoupil i na nižší plat, než měl v Anderlechtu. „Nešel jsem do Prahy, abych vydělal víc peněz. To vůbec ne, naopak. Doufám, že se ve Spartě vrátím do formy, jakou jsem měl ještě ve Steaue.“

Pro Spartu je příchod Stancia v zimním přestupním termínu prioritou, transfer je těsně před dokončením, ladí se jen detaily, kvůli kterým ho kluby oficiálně potvrdit nemohou.

Minulý týden absolvoval v Praze lékařské testy, poté si na Letné setkal se sportovním vedením.

Nicolae Stanciu se stane nejdražším hráčem, který kdy do české ligy přišel. Dosud rekordní čísla patřila jeho budoucím spoluhráčům Tal Ben Chaimovi (76 milionů) a Václavu Kadlecovi (73 milionů).

Sparta se také snaží získat gabonského záložníka Guélora Kangu z Crvené zvezdy Bělehrad. Se srbským klubem je na všem podstatném domluvena, řeší se smlouva hráče.