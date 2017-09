Komňacký: Člověk se trošku stydí, když mužstvu pomůže simulace

Jejich úkol? V nejvyšší soutěži odhalovat letce, herce, simulanty a podvodníky. Zkrátka vymýtit nešvar, který se rozmohl – simulování. „Když se mi ozvali ze svazu, rozhodl jsem se během půl minuty. Není to práce, která vás bude zatěžovat denně,“ tuší Komňacký.

Trojici odborníků bude disciplinárka zasílat videa vybraných sporných momentů, díky nimž hráč získal pro svůj tým výhodu, jako je penalta, přímý kop, nebo si vynutil soupeřovo vyloučení.

„V týdnu máme první společnou schůzku, kde budeme dolaďovat technické záležitosti, jestli se budeme scházet, nebo zda bude stačit, když si to prohlédneme doma a spojíme se telefonicky,“ přibližuje 65letý kouč, jenž se usadil v exligových Drnovicích.

Pokud se Komňacký s kolegy shodne, bude se jejich doporučením disciplinárka řídit. Hříšníkům může hrozit až dvouzápasový distanc nebo peněžitá pokuta. Obdobný systém funguje už v anglické Premier League. „Snad se simulace bude z fotbalu dostávat pryč, když budou hráčům hrozit tresty,“ věří Komňacký.

Podle současného kouče třetiligového Hodonína fotbalisté filmovali od nepaměti, díky vyspělejším technologiím jsou jejich podvody lépe odhalitelné. „Výborně to uměl třeba Peťa Švancara. Pokud člověk nebyl blízko, nepřišel by na to,“ vzpomíná bývalý kouč Ostravy, Jablonce nebo Jihlavy na ligové časy a na exligového showmana. „Byl to výborný fotbalista a kolikrát to ani nepotřeboval.

Ale prostě to zkoušel – a někdy mi přišlo, že z toho měl radost, že dokázal převézt soupeře i rozhodčího. Češi jsou vychytralý národ a umíme v tom docela chodit. Spíš se ale člověk trošku stydí, když simulace pomůže vašemu mužstvu.“

Komňacký to sám poznal, když dělal asistenta trenéru Bílkovi u národního týmu. Vybavuje si šest let starý kvalifikační duel ve Skotsku, v němž Jan Rezek teatrálním pádem zařídil penaltu, která Čechům pomohla k postupu na Euro.

„Neschvalujete to, ale Rézu nemůžete odsoudit. Byl to důležitý moment, který pomohl de facto celému našemu fotbalu,“ uvažuje bývalý Bílkův pobočník. „Rozhodčí to tak posoudil, víc jsme se o tom nebavili. Z hlediska fair play a toho, co máme za úkol, tak teď bychom takového hráče navrhli na trest,“ říká Komňacký o své nové roli fotbalového soudce.

Vlastně v nové roli se trenérský gentleman vrací zpět na ligovou scénu. „Z velkého fotbalu jsem sice odešel, ale sleduju ho pořád a každý týden napjatě koukám, které z mých bývalých mužstev vyhrálo. Snažím se zůstat v obraze,“ podotýká kouč Hodonína, jemuž patří v MSFL osmé místo.