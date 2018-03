Plzeň proti lvům. Má třetí pokus, jak vylepšit historii

Pak, přesně do rytmu a několikrát po sobě, vystřelí: „Bas Dost!“

To jméno ve Sportingu rezonuje, protože nizozemský útočník střílí góly tak často, až se tomu nechce věřit. Pravda, čtyři z posledních pěti zápasů nehrál kvůli svalovému zranění, jenže na dnešní večer by měl být připravený. Připravený sestřelit i Viktorii Plzeň.

V deštivém Lisabonu se hraje první osmifinále Evropské ligy.

Sporting Lisabon vs. Plzeň Podrobná online reportáž od 21:05

Výkop je v 21.05.

Jestliže chce Plzeň vyšperkovat klubovou historii a na třetí pokus postoupit mezi nejlepších osm, musí ze sebe vymáčknout to nejlepší a možná i víc. Kulisy jsou připravené, sedačky na pestrobarevném Estádio José Alvalade vyčištěné, favorit jasný. „My můžeme jen překvapit,“ prohodí obránce David Limberský.

Na jednu stranu můžete namítnout: Proč tak nepatrná víra?

Sporting už šestnáct let nevyhrál titul a ani letos to zřejmě nedopadne. Jenže zároveň musíte vnímat, že je to 111letý obr. Aspoň na portugalské poměry určitě. Vychoval úžasňáky Futreho, Figa nebo Cristiana Ronalda, a ne náhodou má ve svém znaku lva.

Průměrná návštěva na jeden zápas neklesá pod 40 tisíc diváků a ani dnes by fanoušků nemělo přijít méně. V kádru Fábio Coentrao, vítěz Ligy mistrů s Realem Madrid, nebo Jérémy Mathieu, vítěz Ligy mistrů s Barcelonou. Kapitán William Carvalho a brankář Rui Patricio táhli před dvěma lety Portugalsko na evropský trůn. A k tomu samozřejmě Bas Dost, něco jako sparťan Lafata ve výraznějším podání.

Lehce proplešatělý Dost je klasický bomber, který spoléhá na zabijácký instinkt. Kdyby ho tak často nebrzdily úrazy, jistě by nastupoval na ještě lepší adrese. Nechtějte po něm sprinty, nenuťte ho kličkovat, ale když mu pošlete slušnou přihrávku do šestnáctky, můžete se rovnou vydat ke středovém kruhu, protože soupeř bude po inkasovaném gólu rozehrávat.

Mimochodem, Sporting prohrál v aktuální sezoně jediný domácí zápas, a to s Barcelonou v Lize mistrů!

„O nás se přece taky říkávalo, že jsme českou Barcelonou,“ poví Limberský, ale hned se rozesměje. Pokus o vtip.

Ale počkat, proč by se to zrovna teď nemohlo povést?

Plzeň sice nenabízí extrémně šikovné individuality, zato spoléhá na sehranost a společně nabyté zkušenosti z pohárů. Už o tom byla řeč, v osmifinále Evropské ligy je potřetí. Na jaře 2013 padla po vyrovnané bitvě s Fenerbahce. Tehdy si osudovou chybu vyčítal kapitán Horváth, kterému se na úplně prázdném stadionu v Istanbulu spletly myšlenky a zavinil gól. O rok později Plzeň nestačila na Lyon, ale tleskalo se jí za odvahu.

Takže Sporting? Proč by to nemohlo vyjít tentokrát?

„Kdybychom tvrdili, že nechceme postoupit, byl by to nesmysl. Chceme si to s favoritem rozdat na hřišti a udělat maximum, aby se to povedlo. Doufám, že nezklameme,“ prohlásil trenér Pavel Vrba.

A nezapomeňte, odveta se hraje přesně za týden v Plzni.